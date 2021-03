“Satan Shoes”, son los nuevos Air Max con sangre humana de Lil Nas X

Con el inframundo en mente para este diseño, los “Satan Shoes” serán fabricados en un stock de edición limitada de 666 pares, cada uno numerado individualmente con su número de producción bordado en rojo, y tendrán 66 CC de tinta roja y 1 gota de sangre humana en el interior de la cámara de aire.

👟Nike Air Max '97 🩸Contains 60cc ink and 1 drop of human blood 🗡️666 Pairs, individually numbered 💰$1,018 🗓️March 29th, 2021 pic.twitter.com/XUMA9TKGSX

Asimismo, los tenis tendrán la escritura bíblica Lucas 10:18 (“Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo”) estampada en el costado que hacen juego con cruces invertidas y un pentagrama de acero en donde se cruzan los cordones.

Los tenis saldrán a la venta el día de mañana a un precio de mil 18 dólares y sí, se espera que se agoten rápidamente.

El viernes, Lil Nas X estrenó recientemente el video musical de su tema “Montero (Call Me By Your Name)”, una suerte de fantasía mitológica demoníaca con imágenes muy surrealistas.

En el clip de poco más de tres minutos de duración, vemos al intérprete de “Old Town Road” descendiendo al infierno en un tubo para pole dance, solo para mostrarle a Satanás sus mejores movimientos. Pese a que al final, el rapero de 21 años le rompe el cuello al Rey de las Tinieblas, eso no fue suficiente para calmar a los espectadores que de inmediato mostraron su descontento con el video.

No obstante, el cantante también recibió muestras de apoyo de parte de sus seguidores y de otros famosos, mismas que ha estado compartiendo en sus actualizaciones de estado.

Después de miles de usuarios quejándose, pero también aplaudiendo el concepto del visual, el propio Nas X decidió abordar la polémica mediante su cuenta de Twitter, donde ha compartido su sentir sobre lo polémica que desató su video: “Hay un tiroteo masivo cada semana y nuestro gobierno no hace nada por detener. Que me deslice por un tubo de CGI no es lo que está destruyendo a la sociedad”, sentenció en uno de sus tuits.

Al mismo tiempo del lanzamiento de su video, Lil Nas X decidió publicar una carta a su yo de 14 años, en la que explica por qué está tomando direcciones más alejadas en la actualidad, todo esto sin perder ese peculiar sentido del humor que también lo caracteriza.