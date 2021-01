Política no estuvo peleada con la moda en juramentación de Joe Biden como nuevo presidente de EU

Merced a unos enormes guantes y a lo estiloso de su ropa, respectivamente, Bernie Sanders, el veterano senador por Vermont y ex candidato presidencial demócrata, y Michelle Obama, ex primera dama de Estados Unidos, demostraron que el mundo de la política no está peleado con el de la moda durante la juramentación de Joe Biden como nuevo mandatario de la Unión Americana.

En el caso de la esposa de Barack Obama, ex inquilino de la Casa Blanca, tuiteros pusieron énfasis en el jersey, pantalón y abrigo de color burdeos de los que echó mano.

Respecto a los guantes de Sanders, una reportera refirió que le fueron obsequiados por una profesora.

Y que están elaborados con lana reciclada.

Asimismo, que suelen ser comercializados en tonos marrones y ocres.