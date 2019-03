El diseñador norirlandés Jonathan Anderson, retomó las ideas estéticas del pasado en la presentación de su colección otoño-invierno 2019-2020 en la Semana de la Moda de París.

Sus tendencias fetiches y su pasión por la superposición de las prendas y mezclas de tejidos rústicos, en una entrega elegante y bicolor, cargada de sedas, plumas, pieles y punto.

My Best Self (mi mejor yo) fue el título de la colección que presentó en una estrecha pasarela minimalista en blanco y negro.