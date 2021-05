Mexicano entre los ganadores de concurso Global Custom Culture de Vans

Un mexicano figura entre los ganadores del concurso Global Custom Culture de Vans.

Se trata del artista, arquitecto social sostenible y diseñador Carlos Loyo, por la región de Norteamérica y quien dijo no poder esperar a ver gente caminando con un diseño suyo.

“No puedo esperar a ver a gente que no conozco caminando por ahí con un diseño mío.

“Lo más enriquecedor es que nuestro trabajo resuene con los demás y que encuentren en mis ideas algo que les signifique de manera personal.

“Creo, profundamente, en que las ideas hay que materializarlas; hay que hacer que el diseño pueda ser utilizado por más personas, y que ellas también puedan hacerlo suyo e interactuar con él”, “, refiere Loyo, para quien fue muy divertido llegar a la etapa en la que hizo su diseño en físico, interviniendo un par de tenia de Vans completamente blanco.

“Fue muy divertido llegar a esta etapa en la que hice mi diseño en físico, interviniendo un par completamente blanco.

“El día que se anunció el diseño ganador me desperté a las seis de la mañana y, como no queriendo ver, abrí la página y me enteré que mi trabajo había sido elegido.

“Estoy listo para una oportunidad de esta magnitud.

“Me encuentro en un momento de vida en el que estoy en sintonía con quién soy y con lo que puedo hacer”, es el sentir de Loyo.