Marcado gusto de Jill Biden por los diseñadores latinos

Un diseño de la uruguaya Gabriela Hearst fue el que lució Jill Biden, esposa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la noche del concierto de celebración de su llegada a la Casa Blanca.

Sobre el ensamblaje que lució la primera dama, la modista charrúa aseguró haber pensado en plasmar un mensaje de unidad.

“Pensé en plasmar un mensaje de unidad como el gran concepto en este traje; quise representar el florecimiento de los Estados Unidos con todas las especies de los diferentes estados que lo conforman, haciendo énfasis en Delaware, lugar de origen de la primera dama.

“Además, para honrar la carrera de educadora de la doctora Biden se colocó una frase de Benjamín Franklin que dice ‘Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn’ (‘Dime y olvido. Enséñame y recuerdo. Involúcrame y aprendo’)”, hizo notar Hearst, con quien la esposa del presidente de Estados Unidos dejó más que evidente su gusto por los diseñadores latinos.

Ello, luego de que en los días previos a la toma de posesión de su esposo echara mano de un ensamblaje de Jonathan Cohen, modisto con raíces mexicanas.