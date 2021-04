Engalanan cantante J Balvin y modelo Valentina Ferrer portada de la revista Vogue México y Latinoamérica

Amén de compartir detalles sobre cómo ha sido el proceso de convertirse en padres, el cantante J Balvin y la modelo Valentina Ferrer engalanan la portada de la revista Vogue México y Latinoamérica.

Ello, en virtud de que fue apenas hace unas semanas cuando se confirmó la noticia de que la pareja estaba esperando un bebé.

“Él se quedó helado.

“Estaba feliz, pero se quedó como una llamada de Zoom que no anda cuando el WiFi se guinda; así se quedó, guindado.

“Se lo dije en persona, pero así quedó”, compartió Ferrer a la revista Vogue México y Latinoamérica, a la que puso énfasis en la conveniencia de no estar pensando en el tiempo que le falta para convertirse en madre.

“Mientras más me lo tome como algo natural y que fluya, no estar pensando en el tiempo que me falta ni en que si me voy a engordar o si no me voy a engordar, sino que lo voy viviendo como un día a día, me ha ayudado muchísimo”, dijo Ferrer a Vogue México y Latinoamérica.

Desde la confirmación de su relación, las alfombras rojas y las Semanas de la Moda han sido testigos del amor de la argentina y de Balvin.