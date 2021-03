Elliot Page se convierte en el primer hombre trans en protagonizar la portada de Time

Elliot Page se convertirá en el primer hombre transgénero en protagonizar la portada de la revista Time el próximo viernes, cuando salga a la venta el próximo número. Page, de 34 años, quien fue nominado a varios premios por la película independiente ganadora del Oscar en 2007 “Juno” y juega un papel principal en el actual éxito de Netflix “The Umbrella Academy”, anunció que era trans en diciembre.

El actor escribió entonces en Instagram que “lo extraordinario” que se sentía “al finalmente amar lo que soy lo suficiente para perseguir mi auténtico yo”.

"I'm fully who I am." Actor Elliot Page and the fight for trans equality https://t.co/ozlpoqa2sb pic.twitter.com/OAKogfmoRx

— TIME (@TIME) March 16, 2021