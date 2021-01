Destacada modelo Andrea Meza ve en certámenes de belleza plataformas que ayudan a empoderar a la mujer

De 26 años y 1.80 metros de estatura, Andrea Meza, destacada modelo, Mexicana Universal 2020 y representante de México en el concurso de Miss Universo, con fecha y sede aún por definirse, sale en defensa de los certámenes de belleza.

Específicamente, que, pese a las críticas, son plataformas que ayudan a empoderar a la mujer.

“Ayudan a impulsarte a nivel profesional y personal.

“Te abren muchísimas puertas, y ya depende de ti si las quieres y sabes aprovechar.

“También ayudan a inspirar, a exponer y a que la gente conozca distintas causas sociales que se están trabajando a nivel mundial”, asevera Meza, quien además de, como ya se citó, una destacada modelo es ingeniera en software y fan del crossfit.

Y de los deportes extremos.

“Si me vieran hace cinco años no me reconocerían.

“Era muy miedosa, muy introvertida; hasta para llamar a pedir una pizza me daba temor.

“Me asustaba pensar en pisar un escenario; Era muy insegura; todo me daba miedo; no me conocía tan bien, no sabía lo que quería y me dejaba llevar por lo que los demás dijeran.

“Entrar a los concursos de belleza me ayudó a conocerme más y a saber enfrentar mis miedos”, refiere Meza.