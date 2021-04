Actriz mexicana Eiza González imagen de la nueva campaña de Louis Vuitton para su última fragancia

La actriz mexicana Eiza González es la imagen de la nueva campaña de Louis Vuitton para su última fragancia.

El perfume, creación del francés Jacques Cavallier, lleva por nombre “On the Beach”.

Inquirida sobre el hecho de que es, como ya se citó, la imagen de la nueva campaña de Louis Vuitton para su última fragancia, González aseveró que “crecí viendo todas estas campañas de belleza en los años 90 y no veía muchas mujeres mexicanas en ellas, especialmente en estas grandes marcas”.

“Siempre me vendieron que tenía que ser un estilo específico de mujer, y el hecho de que las niñas en México, que son de mi color y latinas, como yo, verán una campaña como ésta, y reconocerse a sí mismas en ella, me honra y me hace feliz.

“Es normalizar la imagen de las personas y hacer que las personas se sientan incluidas y vistas”, dijo González, quien no sólo ha cautivado al mundo del cine con su talento, a la revista “Vogue”.

“On the Beach” se inspira en la costa oeste de Estados Unidos y cuenta con notas de yuzu japonés, neroli tunecino y hierbas aromáticas.