Por error ponen filtro de gato a Astudillo en redes sociales

Fue despedida Iris Gómez a ahora ex community manager de Acapulco, Guerrero, la razón fue que su equipo coloco un filtro de orejas de gato al gobernador Héctor Astudillo, durante un evento en la plaza de Manzanillo.

Iris Gómez aclaró que ella no fue la que realizó la transmisión, si no un compañero que conformaba el equipo de redes sociales del ayuntamiento.

Señala que fue un compañero quien hizo la transmisión, pero asume el error de él porque es parte de su equipo de trabajo.

Me acusan de haber ocasionado esto contra el gobernador, no me permiten dar una explicación ni el reporte. Hacen el despido y me informan que soy responsable”, acusó.