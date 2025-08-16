Con Ale Rojo la Zona Rosa brilla día y noche

Posponer la audiencia para el viernes 11 de julio levanta más rumores, dimes y diretes * Expectación por el pacto entre Estados Unidos y el hijo del Chapo Guzmán, quien busca reducir su condena tras firmar y declararse culpable por los delitos de narcotráfico

GAEL BUENDÍA

Ovidio Guzmán López, alias ‘El Ratón’, hace temblar a políticos mexicanos por su posible declaración ante las autoridades de Estados Unidos.

La audiencia programada para el miércoles 9 de julio pasado se pospuso para las siguientes 48 horas, el viernes 11 de julio, en donde el hijo del Chapo Guzmán busca reducir su condena luego de que firmó en días pasados el documento en donde se declara culpable de los delitos de narcotráfico.

La decisión de posponer la audiencia fue tomada por las autoridades de Estados Unidos y eso levanta más sospechas en el sentido de que hay un pacto entre Ovidio y EU, que ante los hechos todo indica que sí.

Por algo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo critica este caso, por la sencilla razón de que EU negocia con cárteles mexicanos cuando a estos los calificó como organizaciones terroristas.

Como quien dice, Ovidio Guzmán pasó de narcotraficante a colaborador de Estados Unidos.

El hijo de Joaquín El Chapo Guzmán tendrá su audiencia el próximo viernes 11 de julio a las 11:00 horas ante la juez Sharon Johnson Coleman.

Además, se celebrará luego que Ovidio Guzmán, el pasado 30 de junio, firmó un documento en el que señaló su deseo de declararse culpable por los cargos de narcotráfico y solicitó trasladar su caso a la Corte de Illinois.

¿QUÉ PACTARON?

El pasado 6 de mayo, la corte federal de Chicago informó que ambas partes -la defensa de Guzmán y la fiscalía- habían alcanzado un acuerdo que permitiría un cambio en su declaración.

El primer paso que lo dio fue la Fiscalía de Nueva York al retirar los cargos contra el narcotraficante.

Esto en el marco del proceso penal que lo señala como responsable de participar en una red internacional de tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y mariguana entre los años 2008 y 2021.

Ovidio Guzmán fue extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2023, tras ser capturado en enero de ese mismo año durante un operativo en la comunidad de Jesús María, en Culiacán, Sinaloa.

Desde su traslado a territorio estadounidense, su defensa, encabezada por el abogado Jeffrey Lichtman, ha sostenido conversaciones con las autoridades federales para negociar su posible colaboración como testigo.

De confirmarse este cambio de postura, El Ratón se convertiría en el primer hijo de El Chapo Guzmán en aceptar culpabilidad y cooperar con la justicia estadounidense.

SHEINBAUM CUESTIONA PACTO

La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó el actuar del gobierno de Estados Unidos sobre el caso de Ovidio El Ratón Guzmán López… y más porque la Fiscalía de NY retiró los cargos contra el narcotraficante.

Además, el hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, anunció que se declarará culpable de las imputaciones de narcotráfico que pesan sobre él; por lo que el caso se quedará en una sola jurisdicción: Chicago.

La Primera Mandataria, ante esta serie de hechos, cuestiona lo siguiente:

“A ver, voy a hacer preguntas sobre el caso. ¿Cómo nombró el gobierno de Estados Unidos a las organizaciones de la delincuencia organizada en México? ¿Qué ha dicho el gobierno de Estados Unidos en relación con organizaciones terroristas? ¿Y qué está haciendo?

“Este caso en particular fue una detención que hizo el gobierno de México, durante esa detención fallecieron soldados mexicanos y se extraditó. Todavía se está concentrando en un juicio, pero sí valdría hacer esa pregunta”, expresó la titular del Poder Ejecutivo en la Mañanera del Pueblo del 3 de julio pasado.

Es de resaltar que la audiencia fue aplazada por decisión del tribunal y el cambio fue informado oficialmente por la Corte del Distrito Norte de Illinois, sin detallar las causas del aplazamiento.

¿DE QUÉ SE ACUSA A OVIDIO GUZMÁN EN ESTADOS UNIDOS?

Ovidio Guzmán López enfrenta cargos por conspiración para distribuir drogas, lavado de dinero y otros delitos relacionados con el narcotráfico.

Se trata de uno de los casos más relevantes en la estrategia de combate al crimen organizado que Estados Unidos ha mantenido contra el Cártel de Sinaloa.

Permanece detenido en territorio estadounidense desde septiembre de 2023, cuando fue extraditado desde México.

La semana pasada, Guzmán López aceptó cambiar su declaración como parte de un acuerdo con la Fiscalía. Aunque inicialmente se había declarado inocente, ahora busca declararse culpable.

Con esto se convierte en el primero de Los Chapitos -grupo liderado por los hijos del Chapo Guzmán- en asumir su responsabilidad penal ante la justicia estadounidense.

¿QUÉ SIGUE DESPUÉS DE LA AUDIENCIA?

La audiencia del viernes será clave para formalizar el acuerdo de culpabilidad y definir los pasos siguientes en el proceso judicial.

Aún no se ha informado si este acuerdo incluirá beneficios, reducción de condena o colaboración con autoridades.

Se espera que después de su declaración formal, el tribunal defina fechas para dictar sentencia.

El cambio de postura de Ovidio Guzmán representa un giro en los casos que Estados Unidos lleva contra los líderes del Cártel de Sinaloa.

Su decisión de declararse culpable puede tener implicaciones para otros procesos judiciales y para la estructura de esa organización criminal.

Por ahora, el caso sigue en curso y se mantiene bajo supervisión de las autoridades federales.

El hijo del Chapo Guzmán enfrenta 11 cargos criminales en Estados Unidos. Estos cargos estaban divididos entre las Cortes de Nueva York y Chicago, por lo que con este movimiento la Fiscalía unificó el caso en la segunda instancia, siendo ese el motivo principal del retraso.

Entre los delitos que se le imputan están la posesión de drogas con fines comerciales, lavado de dinero, portación de armas de fuego y participación en una empresa criminal continua.

Tanto Ovidio como su hermano Joaquín Guzmán López siguen negociando con el gobierno de Estados Unidos una reducción de condena, aunque tampoco se descarta que el Mayo Zambada también haga lo mismo.

EL JUICIO DEL SIGLO POR SU IMPACTO POLÍTICO Y SIN PRESENTAR PRUEBAS

En entrevista para MVS Noticias con Luis Cárdenas, Óscar Balderas, un gran periodista especializado en temas de crimen organizado, sin tapujos y de forma directa señala que el juicio de Ovidio Guzmán en Estados Unidos ha alertado sobre la magnitud de las declaraciones que el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán pueda realizar, ya que su testimonio tiene peso legal bajo el sistema judicial estadounidense, incluso sin necesidad de presentar pruebas materiales.

“Lo que diga Ovidio va a tener una repercusión brutal en este país. O sea, sin duda, me parece que, si pensábamos que el juicio del Chapo era el juicio del siglo, el juicio de Ovidio va a ser todavía más relevante, porque Ovidio tiene la responsabilidad de cuidar no solamente la estructura de Los Chapitos, sino a sus dos hermanos, Jesús Alfredo e Iván Archibaldo, los que están todavía operando en libertad”, añade el periodista.

“La personalidad de Ovidio, lo que sabemos, lo que hemos conocido, es de un joven ansioso, muy depresivo, fácilmente influenciable por presiones externas. Y aquí probablemente Estados Unidos pueda jugar, decirle: ‘Oye, necesito que hables de tal personaje, necesito que digas tal cosa’. Y ahí Ovidio podrá decidir si lo dice o no, si habla a favor o en contra de alguien”, agrega.

Esto abre la posibilidad de que sus palabras, sean ciertas o no, se conviertan en evidencias formales contra personajes públicos o estructuras políticas. El juicio de Ovidio podría incluso superar al del propio “Chapo” por su posible impacto geopolítico.

En el derecho anglosajón, en Estados Unidos, una declaración de alguien que ya firmó su culpabilidad como un alto integrante de una estructura criminal, equivale a una evidencia. Es decir, Ovidio no tiene que mostrar una foto con López Obrador, no tiene que mostrar una grabación con Sheinbaum, su palabra es más que suficiente, señala Balderas.

Óscar destaca que la narrativa del “narcoestado” ha cobrado fuerza en EU y una declaración de Ovidio, presionado por autoridades estadounidenses, podría alimentar esa percepción. En ese contexto, cualquier señalamiento, incluso sin respaldo, podría tener consecuencias graves.

“Si a la narrativa de Estados Unidos le conviene que Ovidio diga, por ejemplo, que él le pagó la campaña a Claudia Sheinbaum -puede ser falso, puede ser verdad, no importa-, pero, una vez dicho por Ovidio, se vuelve realidad. Y eso es bien complejo y bien complicado, porque él no tiene que aprobar nada”, asevera el periodista.