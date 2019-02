‘Ternuritas’ contrapesos: López Obrador

Con el calificativo de “ternuritas” se refirió el Presidente Andrés Manuel López Obrador a quienes pretenden integrar un grupo para generar contrapesos a su gobierno.

“Eso es muy ficticio; es como para decirles ‘ternuritas’.

“Es evidente que no les gusta lo que está sucediendo en el país; no nos ven con buenos ojos; están en contra, pero todo eso es permitido; es la democracia; es el derecho a disentir; nada más que no hagan el ridículo; que hagan bien las cosas”, refirió el titular del Ejecutivo federal.

Así las cosas, López Obrador recomendó a los conservadores e intelectuales orgánicos formar mejor una escuela de cuadros.

Ello, dijo el titular del Ejecutivo federal, en aras de crear a la nueva clase política.

“Ese es el problema que tienen, ausencia de cuadros políticos.

“Se desesperan y reúnen a gentes afines; los meten en un grupo y hasta ellos mismos dicen ‘yo no fui consultado; no soy parte de ese grupo, pero es la desesperación’, aseveró López Obrador.