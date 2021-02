‘Si el pueblo así lo decide, terminamos en septiembre de 2024 y no va a haber reelección’: AMLO

En San Mateo Etlatongo, Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador remarcó que en septiembre pondrá fin a su mandato y que no va a haber reelección.

“Tenemos que pensar en que no somos eternos; sólo el Creador, y que en el caso de nuestro gobierno, si el pueblo así lo decide, terminamos en septiembre de 2024 y no va a haber reelección por cuestiones de principios; somos maderistas; seguimos el ejemplo del Apóstol de la Democracia, Francisco I. Madero, sufragio efectivo no reelección.

“Por eso se tiene que aprovechar bien el tiempo y la oportunidad que ahora que hay un gobierno que voltea a ver el pueblo no perdamos el tiempo y la oportunidad porque no sabemos qué nos depare el destino.

“En el caso de programas gubernamentales hay la mala costumbre que termina el gobierno y ya no hay continuidad.

“Cambian, desaparecen los programas, son otras políticas”, aseveró López Obrador, quien anunció que al final de su administración entregará todos los ahorros de los beneficiarios del programa Sembrando Vida “porque no sabe si continuarán los apoyos para la siguiente administración”.

“Ya hablando con Javier May, pensándolo, lo mejor es que esos ahorros que tienen se les entreguen antes de que termine nuestro gobierno para no dejar este recurso si, a lo mejor, hay un problema a futuro.

“Vale más que, al finalizar el sexenio, esos ahorros se distribuyan a todos los sembradores”, refirió López Obrador en alusión, quien hizo mención del titular de la Secretaría de Bienestar.