Seremos como Noruega y Dinamarca: AMLO

López Obrador lamentó que en Noruega y Dinamarca, los secretarios de la Defensa llegan a sus oficinas en bicicleta y transporte público, mientras que en México el poder marea a los inteligentes y vuelve locos a los tontos.

“En esos países no hay corrupción y tienen estados de bienestar, todos los estudiantes tienen becas, la educación y salud pública es gratuita, los salarios son de los más elevados, pero no tienen corrupción y no hay violencia”, aseguró.

“Aquí tenemos corrupción, violencia, inseguridad. La austeridad tiene que ver con principios, no es una cuestión no es administrativa, es de principios”.

Explicó que el problema es tan grave que cercanos a él se quejan de que a su gente la están dejando fuera y les están quitando sus plazas.