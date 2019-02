Que migración sea opcional no Obligatoria: AMLO

Llevamos una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y estamos tratando el tema migratorio con un enfoque distinto, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Queremos que la migración se pueda aminorar con desarrollo”, expresó.

“Que la migración sea optativa, opcional, no obligatoria”.

Hay un compromiso de 10 mil millones de dólares que incluye a México y Centroamérica, indica.

La política de México es convertir su sueño de que los mexicanos puedan trabajar y ser felices donde nacieron, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas”.

Estamos optimistas porque va a crecer la economía. Como en Chiapas en este año 80 mil empleos permanentes con un solo programa, “Sembrando Vida”.

Se deben apoyar a las comunidades en su desarrollo. En ello está involucrado el proyecto del Istmo de Tehuantepec.

Hemos recibido un trato respetuoso de parte de Estados Unidos. “Por eso no es necesario que yo vaya a ver a nuestros paisanos.

El migratorio ha sido un tema de uso electoral, señala. Tengo información y resultados sobre deportaciones, y eso me sirve para guiarme cuando actuar con firmeza cuando se necesite.

ENVÍOS DE MEXICANOS EN EL EXTRANJERO, PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS

Se reconoce la labor que desarrollan los mexicanos que apoyan la economía desde el extranjero., dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador durante su mañanera.

Marcelo Ebrard, titular de la SRE, resalta que existe una gran parte que carece de documentos, y que son los más vulnerables y a quien se debe apoyar más.

Señala que siempre se ha dicho que hay un acción defensiva en favor de ellos. Pero señala que lo único que se ha hecho es reducir su demandas.

“Es necesario modificar la mentalidad”, expresa.

Hay, dijo, por ejemplo, visitas insuficientes a prisiones donde existen mexicanos detenidos. Vinculación insuficiente con organizaciones locales.

Quienes nos respaldan financieramente son los mexicanos y requieren en apoyo.

Ebrard señala que se tiene que ser los mejores defensores de ellos.

Menciona 10 acciones para ayudarlos. Participación de todo el Gobierno federal, una de ellas.

Cambiar la mentalidad, capacitación y motivación. Ser especialistas en materia legal.

Ampliar red de abogados, y de ellos con organizaciones de defensa.

Cuarto, promoción activa de la identidad cultural. “Tenemos que defender nuestra civilización”.

Menciona el ejemplo lo que no enseña la película “Roma”.

Quinto, ampliar programas de educación y deporte.

Sexto, nuevos mecanismos financieros. Séptimo, los cónsules van a encabezar consulados móviles integrales.

Octavo, empoderar a la comunidad mexicana con promociones. Se establecerá mecanismo para reconocer anualmente a mexicanos más destacados.

Noveno, actualizar todo lo relacionado con derechos humanos.

Y décimo, desarrollo de una cultura periódica a la comunidad, foros en todos los consulados. Pedir su opinión sobre el Plan Nacional de Desarrollo.

$3,295 MILLONES INVERSIÓN TOTAL PARA CONSULADOS: SRE

En el programa integral a favor de migrantes mexicanos, sobre todo en Estados Unidos, participarán 2 mil 163 personas trabajando en el programa.

La consulta se hará por dos vías, todos los consulados, por foros. Además por medio de las páginas de la Secretaría.

Lo primero será consultar el plan de 10 puntos y los principales proyectos en que quieran participar.

Es el primer paso para dejar atrás una mentalidad defensiva.

“Por ejemplo, aquello de cómo hacerle para que no voten”.

Otro problema es el de identidad… cómo hacer si se te vencen tus documentos”.

Nuestro objetivo no es electoral, sino que tengan en EU derechos plenos.

Además se busca que México sea un país con menos migración hacia Estados Unidos.

Con los nuevos programas sociales, favorables a México, se espera una situación optimista.

‘SE INVERTIRÁ MÁS EN CONSULADOS Y MENOS EN RESIDENCIAS DE CÓNSULES’

Se hará un ajuste en los gastos de los cónsules. “No se justifica el gasto en residencias de cónsules que en oficinas consulares”, señala Marcelo Ebrard, titular de Relaciones Exteriores.

Se informará de gastos consulares.

Los funcionarios se deberán ceñir a los nuevos lineamientos, añade.

Nos hemos reunido con muchos migrantes mexicanos para tratar el asunto de los niños, afirma Ebrard.

Verificar las detenciones de mexicanos y mexicanas en Estados Unidos.

López Obrador no responde sobre cuándo podrá visitar a los migrantes mexicanos, si ha dicho que no viajará al extranjero.

HAY 24 MILLONES DE MEXICANOS MIGRANTES EN EU, DICE EL PRESIDENTE

Ellos ven con mucha simpatía nuestro movimiento. Si hubiera necesidad llamaríamos a todo el país a la solidaridad con la comunidad de mexicanos migrantes en Estados Unidos.

Actuamos con mucho respeto a la soberanía estadounidense, como queremos que se respete la nuestra, afirma.

Hay buenas señales de que se les dé reconocimiento a nuestros paisanos, añade López Obrador.

“Tengo la dicha, al fortuna, de estar bien representado en Relaciones Exteriores”.

‘NO SE REPRIMIRÁ, PERO SE FRENARÁN LAS TOMAS DE CASETAS DE PEAJE’

Ilegalidades que no son por acto de justicia, se va presentar denuncia ante autoridad competente.

Afirma el Presidente López Obrador.

“Todo por la razón, nada por la fuerza… Todos a portarnos bien”.

Se tiene por parte de la SCT las pérdidas por toma de casetas.

Todo lo que no ingresa lo pierde la hacienda pública.

‘NO IMPULSAREMOS RETIRAR CONDECORACIÓN A KUSHNER’

Sobre la condecoración del yerno de Trump, Jared Kushner, López Obrador afirma que no desea alterar ninguna relación con ningún país. Al menos que exista alguna agresión contra mexicanos.

No me quedaría callado si no hubiera una relación de respeto.

Pone como ejemplo, el caso Venezuela. “Tenemos una posición distinta a la de EU”, dice, pero nos la respetan.

Sobre la cuestión de derechos humanos me guío por el trabajo de Alejandro Encinas. Tenemos el compromiso de esclarecer la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

Revela una buena noticia para Guadalajara: “Vamos a terminar el Metro”. Asegura que esta obra nunca se concluyó, pero ya se quería hasta inaugurar.

SE TRABAJA EN PLAN DE APOYO A MUJERES

Sobre el plan contra feminicidios ya estamos trabajando, en los próximos días se dará detalle, informa el Presidente.

Señala que se sostendrá una reunión con mujeres para atender muchos temas.

Esto está incluido en el informe de los primeros 100 días.

Sobre Karime Macías, señala que no puede opinar porque no leyó las notas solo los titulares.

FORTALECEREMOS CULTURAS DE MEXICANOS EN EU: AMLO

Uno de los apoyos a los migrantes mexicanos en Estados Unidos es reforzar los valores morales, señala López Obrador.

“Las culturas nos han salvado siempre de todas las calamidades”, dice.

Por ellas podemos resistir ante desgracias, hambrunas, malos gobiernos, corrupción.

Por ello los propios mexicanos conservan sus culturas.

De eso dimana la vocación por el trabajo y solidaridad y fraternidad del mexicano.

“El pueblo mexicano es de los más solidarios del mundo”.

En México va a haber trabajo para los mexicanos y para los no mexicanos.

“Espero que en un futuro próximo, el gobierno de EU tenga que pedirnos acuerdos para que mexicanos tengan que ir a trabajar en su país”.

Van a tener mucha necesidad, augura.

AL HABLAR DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO EL PRESIDENTE SE CUBRE CON ANTECESORES

Las expectativas de crecimiento hay que verlas con los antecedentes, como todo, en contexto, dice el presidente.

“No se puede ver el árbol sin el bosque”, afirma.

Se tiene que contar con un contexto, antecedentes, como se hace en el periodismo con las notas.

Recuerda que en el primer año de Zedillo se cayó la economía casi siete puntos.

Con Fox, dijo, también cayó la economía. “Creo que menos cero”.

Siguió Calderón, primer año 2.4 por ciento. Primer año se le cae la mitad.

El primero de Peña 1.4 por ciento.

Ahora están diciendo que el primero de nosotros va a ser de 1.6 por ciento.

“Les vamos a demostrar que va a crecer más la economía”.

El presidente del CCE, Salazar, de primera, un hombre inteligente, honesto y preocupado por el desarrollo del país nos hizo dos propuestas.

“Queremos ayudar en la transformación”, me dijo.

Una para que los mexicanos salgan de la pobreza”. Otra, ayudar para que podamos crecer al 4 por ciento anual.

Yo agregué la tercera: Acabar con la corrupción.

Este es un gobierno que representa a todos, de pobres y de ricos, de trabajadores y de empresarios; de libres empresarios, evangélicos, agnósticos”.

No se puede recuperar en un año lo que se perdió en 36 neoliberales, señala

‘QUE HAYA JUSTICIA LABORAL,SIN AFECTAR LA ECONOMÍA’

Hubo años en el periodo neoliberal, en 36 años, donde los aumentos salariales se daban por abajo de la inflación.

“Una cosa no solo injusta, sino inhumana”, afirma.

El Mandatario federal habló sobre la situación laboral que vive la frontera, sobre todo en Matamoros, en donde los sindicatos han sido protagonistas de paros y huelgas.

No se puede recuperar en un año lo que se perdió en 36.

El gobierno no tiene sindicatos, no tiene partidos, expresa el Presidente. No tiene ningún grupo de interés.

Afirma que debe haber un auténtico Estado de Derecho.

Que lo que tenga que corregirse se corrija, dice, como la versión de que se guardaría por cinco años la información sobre el accidente de helicóptero en Puebla.

Se atenderá llamado del Instituto de Acceso a la Información, dijo, de que se abra el expediente sobre que hubo corrupción en la obra del aeropuerto de Texcoco.

El caso de la postulación de Miguel Barbosa es otro asunto y no me meto en eso, señala. “Eso es partidista”.