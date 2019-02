‘Periodo de elección ya pasó’: AMLO

SALTO DE AGUA.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador convocó, desde Chiapas, a dejar atrás los conflictos y llamó a la unidad para trabajar, de manera conjunta, por el bienestar del país y contra la corrupción.

Al encabezar la entrega de apoyos del programa Crédito Ganadero a la Palabra, el mandatario puntualizó que el periodo de elección ya pasó; “ahora tenemos que unirnos; si queremos pelearnos, si nos gusta el pleito, si somos pleitistas, hay que pelearnos contra la corrupción”.

Destacó que la corrupción hay que “vencerla, noquearla, erradicar la corrupción; vamos a acabar con la corrupción y con la impunidad; me canso ganso”.

En ese sentido, recordó una estrofa del himno de Chiapas que pide “que se olvide la odiosa venganza, que termine por siempre el rencor, que una sea nuestra hermosa esperanza y uno sea también nuestro amor”.

Así, acompañado por integrantes de su gabinete, reiteró que “no nos peleemos; vamos a buscar la reconciliación y pensemos en las nuevas generaciones, lo que les vamos dejar a las nuevas generaciones”.

Por otra parte, enfatizó que “vamos a atender el sureste, pero no sólo es porque soy de aquí, de esta región, sino porque el sureste se quedó muy rezagado; le dieron muchos apoyos al norte, muchos apoyos al centro del país, y dejaron en el abandono el sureste”.

Recordó que “ahora, después de como 70 años, hay de nuevo un presidente del sureste que va a atender a Chiapas, a Tabasco, a Campeche, a Yucatán, a Quintana Roo, a los estados del sureste”.

“De manera que vamos a apoyar mucho a Chiapas; es de los estados que más apoyo va a recibir de estos programas de Bienestar, alrededor de 27 mil millones de pesos se van invertir en Chiapas”, refirió.

Explicó que en esta entidad se aplicarán los diversos programas del Gobierno Federal que apoyan a distintos sectores de la población. como a los adultos mayores.

Respecto al programa Sembrando Vida en la entidad, detalló que “hay mil 700 ejidos y comunidades en Chiapas beneficiadas; ya se sabe que para este año son 200 mil hectáreas para Chiapas, 80 mil empleos permanentes pagando jornales de 5 mil pesos mensuales”.

Recordó que dicho pago se hará durante toda su administración, “seis años, mientras estemos nosotros, y, además, estamos garantizando un año más porque se va a crear un fondo para que cuando ya no estemos haya un año más de pago de jornales, siete años”.