Para apoyar a Pemex no hay límites: AMLO

"De lo que no hay duda es de que Pemex tiene todo nuestro respaldo", indicó

El Presidente Andrés Manuel López Obrador respaldo a Pemex y señaló que mañana dará más información sobre el tema.

Durante su conferencia de prensa matutina informó:

“Mañana se dará a conocer el monto de cuánto es el apoyo a Pemex”.

“Se le va a quitar carga fiscal”, adelantó.

“De lo que no hay duda es de que Pemex tiene todo nuestro respaldo”, indicó

“Una vez dije que nos quitamos hasta la camisa por ayudar a los pobres, y dije que si era necesario pasamos a una fase superior; de la austeridad republicana a la pobreza Franciscana en beneficio de la gente”

“Para apoyar a Pemex no hay límites”, señaló

“Pemex nunca va a morir, hay solvencia económica”, aseguró el mandatario.

“No vamos a recurrir a deuda, no vamos a caer en déficit, no van a aumentar los impuestos, no va a haber ‘gasolinazos’”

“Tenemos mucha fortaleza económica. Esta tiene que ver con la autoridad moral, tiene que ver con que ya no hay corrupción”.