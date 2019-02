No hay elementos suficientes para defender a la población: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador expresa que el PAN como partido se opone a la creación de la Guardia Nacional.

Asimismo, unos dirigentes del PRI también se oponen, aunque sepan que es lo mejor para la seguridad del país.

“El PAN se opone a la creación de la guardia nacional y un grupo de dirigentes del PRI”, señaló.

Hablamos con claridad para que los ciudadanos sepan quiénes están en favor y quiénes en contra.

Lo que queremos es que haya seguridad pública en el país.

“No hay elementos suficientes para proteger a la población el presidente solo dispone de 20 mil efectivos para enfrentar el grave tema de la inseguridad y la violencia”, informó Además indicó que “necesitamos que sea delito grave la corrupción, el robo de combustible, el fraude electoral”

Le pido a los legisladores y no les acepto que hagan simulación, añade el Primer Mandatario.

“No acepto como titular del ejecutivo la simulación una reedición de la Policía Federal, sería lo mismo, desde cuando se tienen la Policía Federal y miren el resultado, no ha funcionado desde que se creó, hay muchos problemas de corrupción en compras de equipos en suministro de alimentos, ya no queremos eso ya no podemos seguir con la simulación de siempre”