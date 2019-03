No estoy mintiendo respecto al Dr. Narro, hubo omisión en su función como secretario: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador habló respecto al Partido Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la renovación de su directiva.

“No me meto en eso no me pasa por la cabeza, no lo tengo en mi pensamiento”.

“No está en mis prioridades, ¿qué me tengo yo que estar metiendo en la vida interna de un partido? ¿que gano con eso?, nada”, aseguró.

“Además me desacredito, me vuelvo indigno, me contradigo, me vuelvo traidor a mis ideales, me vuelvo hipócrita”.

“Hay dirigentes que no tengo el gusto de conocerlos, si me encuentro con el presidente de un partido puede ser que lo salude y no sepa quien es, porque tengo mi trabajo de transformar al país y es bastante mi ocupación, me gustaría conocerlos pero no tengo tiempo para eso”.

“Hice un comentario del Dr. Narro de la cuestión de los medicamentos porque me preguntaron, que si él podía estar involucrado “.

“¿Qué dije?”, cuestionó.

“Que cuando menos había omisión, no estoy mintiendo, si hay un secretario que está viendo que se están concentrando las compras, y que son pocos los proveedores que le están vendiendo al gobierno, pues si está raro, hay una omisión”.

“No estoy diciendo él lo promovió”.

“Muchas veces la corrupción se da desde arriba”.