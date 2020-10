No es con gente de Chihuahua diferencias: AMLO

A no abandonar al pueblo de Chihuahua se comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador pese a las diferencias del gobernador Javier Corral con su administración, que atribuyó a intereses de carácter partidista.

“Vengo a decirles que independientemente de las diferencias que tenemos, que no se pueden ocultar porque ya basta de hipocresía, y hay que llamar a las cosas por su nombre, independientemente de las diferencias que tenemos con las autoridades de Chihuahua, nosotros vamos, como siempre, a seguir apoyando al pueblo de Chihuahua; que no se malinterprete; no vamos a abandonar al pueblo de Chihuahua.

“Vamos a seguir apoyando porque no es que tengamos diferencias con la gente de Chihuahua; tenemos diferencias con el proceder de autoridades que están poniendo por delante el interés partidista y se olvidan que por encima de los intereses personales, de grupos y de partidos, por legítimos que sean, está el interés general, el interés de la nación”, refirió López Obrador en Ciudad Juárez, en el marco del evento Acciones de Mejoramiento Urbano, al que no fue invitado Corral.

Por otra parte, el titular del Ejecutivo federal calificó como una señal de que está cumpliendo con la transformación del país el que integrantes del Frente Nacional AntiAMLO (Frena) se mantengan en el Zócalo.

“Si no existiese ese grupo conservador que quisiera que se mantuviese el mismo régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios que existía, si no estuviese en el Zócalo protestando todos los días, ojalá se quede más tiempo-, me sentiría yo mal si no protestan los conservadores porque significaría de que no están cambiando las cosas”, refirió López Obrador .