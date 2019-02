López Obrador respeta la decisión del Poder Judicial al liberar al exgobernador de Sonora Guillermo Padrés

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el periodo neoliberal es el de mayor desigualdad y corrupción en la historia de México, el cual no se compara con lo que fue el saqueo colonial, y ello es consecuencia de una política fracasada y corrupta.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional señaló que la situación que se vive ahora es producto de la política de saqueo y abandono de la gente, por lo que ahora existe más desigualdad.

Sobre la terna que envió al Senado de la República para sustituir la vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que dejará la ministra Margarita Luna Ramos, dijo: “Cumplo con la ley. No hay un impedimento para que miembros de un partido político puedan ser postulados para ocupar un cargo. No existe”.

Al hablar de la liberación del exgobernador Guillermo Padrés expresó: “Yo respeto la decisión del Poder Judicial. No se le obliga a ningún juez que se castigue a nadie. No hay persecución política. No se usa al gobierno para perseguir a opositores”.

Con relación a la austeridad republicana, expuso que no existe el propósito de despedir a profesionales, “estamos limpiando al gobierno de quienes no eran necesarios y que por su labor no ayudaban, sobre todo altos funcionarios públicos”.