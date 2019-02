Lo más relevante de la mañanera de AMLO

GARANTIZAR DERECHOS DE MEXICANOS EN EL EXTRANJERO

Marcelo Ebrard anunció que se consultará a todos los mexicanos en el extranjero, en especial quienes han emigrado a Estados Unidos. La “diáspora”, le llamó.

El secretario de Relaciones Exteriores anunció que se les consultará sobre los principales proyectos en que le s interesa participar en México. Vamos a abrirles el espacio para saber qué proponen.

Uno de los temas es acabar con los debates interminables para saber cómo votar.

“Te voy a facilitar todo, Tu eres mexicano. ¿Cómo te ayudo?”

Van a participar en todo, Es lo que queremos, que tengan sus derechos plenos,. Que ejerzan su derecho al voto.

“Hoy los migrantes pagan matrícula consular; es muy difícil que puedan renovar cualquier documento en México. Se lo vamos a facilitar. El gobierno quiere que los mexicanos en el extranjero tengan su identidad y derechos plenamente garantizados”.

EL MURO NO ES NUESTRA DECISIÓN

En la conferencia mañanera de López Obrador, el secretario de Relaciones Exteriores habló sobre el muro propuesto por Donald Trump. “Los muros no se requieren, esa es decisión del gobierno de Estados Unidos”.

No dijo más.

DERECHO A LA SALUD NO ESTARÁ EN EL TRATADO

Marcelo Ebrard se refirió a los servicios de salud de los migrantes. “No creo que el Tratado con Estados Unidos el foro para negociar el derecho a la salud. Planteamos un esquema de protección de acceso a salud. Es un problema de estratega, Lo vemos más por la negociación consular que por el Tratado.

SALUD DE NIÑOS MIGRANTES

El Presidente ha ordenado acelerar la propuesta para su aprobación al Senado mexicano de los cónsules en Estados Unidos. Ellos serán quienes se harán cargo de la detenciones de mexicanos en Estados Unidos, un sin fin de mexicanos que viven problemas allá. El número de casos es inmenso.

NO MÁS JEQUES EN EL EXTRANJERO

Ebrard anunció que la orden del Presidente es invertir en consulados y menos en residencias de los cónsules. Esa revisión ya está en curso; hay contratos de renta vigente, peor lo estamos revisando.

No se justifica que tengamos residencias en las que s invierte más que en los consulados.

Negó que se vayan a vender las residencias, simplemente se revisará la inversión del dinero en favor de la comunidad. Eso ya empezó. En los nuevos cónsules va a predominar el servicio. Cada 3 meses habrá informe de lo que se está haciendo.

El martes próximo se presentarán al Senado de la República la propuesta de los cónsules.

MIGRACIÓN POR VIOLENCIA

El secretario de Relaciones Exteriores dijo que se está trabajando en la llamada migración forzada por violencia. Tendremos encuentros con ellos para informarles de los recursos que hay para ayudarlo. Vamos a analizar caso por caso para ver como se les ayuda.

SIN VIOLENCIA EN CANADÁ

Ebrard insistió en que México excluye el uso de la fuerza en Venezuela. Lo que sea compatible con esta posición, la apoyaremos.

Así lo presentó México en la ONU. Esa es nuestra posición.

CONSULADOS MÓVILES

La importancia de los consulados móviles es saber cómo viven nuestros compatriotas en otros países.

Lucharemos por los derechos de mexicanos en el extranjero. Por los que están detenidos y sufren violación a sus derechos humanos.

ARRAIGAR A LOS MEXICANOS EN NUESTRO PAÍS: AMLO

El Presidente López Obrador explicó que México lleva a una buena relación con Estados Unidos y que se lleva una nueva política migratoria diferente. “Queremos que la migración aminore con desarrollo, con cooperación para el desarrollo, que la migración sea optativa, no forzada, no obligatoria. Para eso se lleva a cabo gobernaciones y se quiere tener un acuerdo con el gobierno de Trump para que haya inversión de 10 mil millones de dólares, que incluye países Centroamericanos y a México.

Dijo que es atender la migración en lo estructural, atendiendo las causas que ha llevado a muchos mexicanos a abandonar nuestro país.

Expresó que se trata de que los mexicanos hagan realidad el sueño de superarse en el lugar donde nacieron. “Estamos optimistas porque va a crecer la economía y va a haber muchos empleos en México; sólo en Chiapas habrá 80 mil empleos permanente en el programa Sembrando Vida”.

Explicó que va a haber mucho trabajo para los mexicanos.

AMLO: NO ES NECESARIO QUE VIAJE A EU

En Oaxaca habrá cerca de 300 camino. Es mucho trabajo. Gente que tenía que irse al Norte, ahora tiene trabajo. Son cortinas de sur a norte para detener a los mexicanos y que no tengan necesidad de emigrar. Hemos avanzado en este trato y hemos recibido un trato respetuoso de Estados Unidos.

Por eso no hace falta que vaya a estar con nuestros paisanos. Me gustaría mucho; fui cuando había un ambiente de mucha hostilidad; fui, hice presencia y fijamos postura.

Espero que no regrese. Siento porque tengo información porque ha aminorado, a pesar que sigue siendo un tema d política, de uso electoral. Algo indebido que se valgan los partidos de la situación de los mexicanos. Afortunadamente ha sido menos agresivo el lenguaje el discurso, pero sobre todo tengo resultados de deportaciones.

AMLO explicó que no es el mundo ideal nuestra exacción con Estados Unidos, pero debemos actuar con prudencia, cuidarla mucho. Ellos saben lo que significan los mexicanos en todo sentido. “Es una fuerza productiva d primera para la economía; estamos hablando de los mejores trabajadores del mundo; eso son nuestros paisanos.

“Son un pueblo más consciente que está en proceso de organización al interior de Estados Unidos, de manera espontánea, sin que nadie se lo proponga. Son 24 millones; de ellos 4 millones nacieron allá. Es una comunidad consciente que ve con simpatía el movimiento presidencial.

Si hubiese necesidad los llamaría a la solidaridad con nuestros paisanos, migrantes y tendrá un efecto positivo. Sólo que estamos actuando con m mucho respeto a la soberanía de Estados Unidos. Lo hacemos de esa manera porque queremos que se respete nuestra soberanía, pero hoy hay condiciones muy favorables para que se respeta a migrantes y se les dé reconocimiento”.

MARCELO EBRARD ES UN EXTRAORDINARIO SECRETARIO

López Obrador calificó de “extraordinario” a su secretario de Relaciones Exteriores. Tengo la fortuna de que me esté ayudando.

DENUNCIAS CONTRA QUIENES TOMEN CASETAS DE COBRO

El Presidente López Obrador habló de las tomas recurrentes de casetas en las carreteras de cobro: afirmó que su gobierno no va a ser represor, autoritario. “Voy a darle la vuelta a la provocación ¡siempre!, pero el nada por la fuerza va con el añadido del todo por la razón y el derecho. También quiero que sepan que en todos los casos se van a presentar denuncias ante la autoridad competente.

“Una cosa es no reprimir y otra no actuar legalmente; en donde se considere que hay una ilegalidad que no es provocado por un a coto de justicia, porque se esté pidiendo se atienda una injusticia, son es un negocio particular, de un grupo o de dirigentes, se va presentar denuncia.

Insistió: “todos a portarnos bien. Por encima de la ley, nadie”.

Las tomas de casetas provocan pérdidas y el presupuesto es dinero de todos; el dinero es del pueblo.

AMLO NO QUIERE QUITAR MEDALLA A YERNO DE TRUMP

Sobre la decisión de un juez de retirar la medalla “Águila Azteca ” al yerno de Trump, Jared Kushner, que le otorgó el anterior gobierno, el Presidente López Obrador dijo que no quiere alterar su relación con ningún gobierno extranjero. “Sólo en caso de agresión a México, a los mexicanos, entonces si actuaría de otra manera; pero si se trata de cuestiones que no afecten en lo fundamental y que tiene que ver más con las formas que con el fondo, no nos metemos.

“No tenemos por qué pelearnos o abrir frentes por todo. La relación con USA es buena. Tengo pruebas, no me quedaría callado si no hubiera relación de respeto.

Un ejemplo: fijamos una postura con relación al conflicto con Venezuela, apegada a lo que señala la Constitución y ellos han actuado con respeto a nuestra posición”.

EL 11, INFORME SOBRE 100 DÍAS DE GOBIERNO

López Obrador anunció que el 8 de marzo se informará sobre el Plan de Apoyo y Protección a las Mujeres. Habrá un encuentro con mujeres en el patio central de Palacio Nacional.

El 11 informará sobre los 100 días de su gobierno.

López Obrador elogió que su secretario de Relaciones Exteriores se refiriera a las “culturas” mexicanas. Explicó que la gran fortaleza de México son las culturas de nuestra población. “Nos han salvado de todas las calamidades, es por ellas que podemos resistir ante temblores, inundaciones, hambrunas, malos gobiernos, corrupción. Eso es lo que nos saca siempre delante. No han podido con eso. Se puede ir los mexicanos pro necesidad de ir a buscar trabajo en otras partes, y ahí están sus culturas, la zacatecano, la guerrerense, etc. Eso lo vamos a fortalecer mucho. No sólo es nuestra identidad, es nuestra fuerza, algo extraordinario. “De eso dinamo la vocación por el trabajo; la vocación de solidaridad de fraternidad y solidaridad de los mexicanos. Somos de los más solidarios del mundo. EU TENDRÁ NECESIDAD DE TRABAJADORES MEXICANOS El Presidente dijo que no es un reto, pero esperar que en el futuro Estados Unidos pida México acuerdos para emplear mexicanos, porque como aquí habrá mucho trabajo ellos van a tener necesidad de trabajadores a mediano y largo plazo.