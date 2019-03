Lo más relevante de la mañanera de AMLO

Este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Palacio Nacional respondiendo a los cuestionamientos que le realizan los representantes de los medios de comunicación.

El mandatario anunció que se realizará una consulta para “El Plan Nacional de desarrollo para definir entre todos el nuevo paradigma de desarrollo con bienestar que va a caracterizar al nuevo gobierno”.

FOROS PARA LA NUEVA POLITICA ECONOMICA DE MEXICO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador inició la mañanera invitando a los foros de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Será una consulta con ciudadanos y especialistas.

Se trata de definir entre todos “el nuevo paradigma del desarrollo con bienestar… se deja atrás la política neoliberal; hay un cambio de régimen, de política económica.

Dijo que será el nuevo proyecto posterior al neoliberalismo “que no ha sido más que neoporfirismo”, dijo.

Preguntó cuáles son los ejes principales para que el país avance, para lograr el renacimiento de México. “De eso tratará la consulta, para definir el Plan Nacional de Desarrollo”.

Es por esta razón que no viajará al interior del país.

POLICÍA PRIVADA CUIDABA AL GOBIERNO

Después de escoger a quienes lo entrevistarán en la mañanera, dijo en broma que los de atrás “van a chupar faro””, insistió en la inexistencia futura en la entrega de los fondos a los ciudadanos.

Sin embargo, tratándose de obras, habrá licitaciones con empresas. Pero todos los apoyos de bienestar será entrega directa.

Explicó que se evitará la contratación de despachos para elaborar tareas que pueden realizar con los trabajadores del gobierno. “Se llegó al colmo que el gobierno era solo una oficina de contratos… si se necesitaba algún proyecto se contrataba un despacho aunque se pudiese hacer con los servidores públicos… se está evitando; si se requiere un proyecto, hasta arquitectónico, pues que sean los arquitectos del gobierno quienes lo hagan… si se necesita producir un video que sean los de comunicación social”.

Habló de un caso presente, “desgraciadamente”, surrealista, kafkiano. “El gobierno contrata (porque no se puede cancelar de la noche a la mañana) a 50 ml elementos de policía privada para cuidar instalaciones del gobierno. Casi todas las dependencias tenían contrato con empresas privadas para la seguridad de instalaciones y oficinas, mientras la seguridad pública, la función principal, se atendía con 100 mil elementos. El estado de la indefensión de la gente era total, pero el gobierno sí estaba protegido, pero no con marinos, soldados y policías propios, sino con privados”

“¿No les parece increíble?, preguntó. Se gasta mucho dinero. “Me gustaría canela los contratos; no lo puedo hacer por la cuestión legal y porque quiero saber en dónde están, cuánto se pagaba, si era real, qué funciones tenía”

Esto ocurría sólo en el gobierno federal. “Lo estamos revisando porque vamos a fortalecer a la policía federal que tiene un sistema de servicios para la vigilancia de oficinas… “.

De pronto bajó la cantidad de policías contratados, de 50 mil a 3 mil. “Era un desbarajuste, ineficiencia extrema, de no importarles. Vamos a poner orden, que no haya intermediarios y que el gobierno haga su función”.

NO ME REELEGIRÉ: AMLO

El Presidente López Obrador negó que la revocación de mandato sea un ensayo de reelección.

Prometió que el lunes se comprometerá a no reelegirse. “Lo firmaré; tengo palabra. El objetivo más importante en mi vida, soy honesto, pero de todas maneras lo firmaré. Voy a decir que soy partidario de la democracia; que estoy de acuerdo con la máxima del sufragio efectivo no reelección. Soy maderista… es uno de los hombres que más admiro, el apóstol de la democracia”.

Explicó que no es un ambicioso vulgar. “Si lo decide el pueblo seguiré seis años y a finales de 2024 terminaré mi mandato”.

EN HIDALGO SE PERMITIÓ EL HUACHICOLEO

López Obrador afirmó que aún hay mucha resistencia a la participación de marinos, soldados y policía federal en la lucha contra el huachicoleo, porque estaba muy arraigada en la población el apoyo a los huachicoleros.

“Hay momentos difíciles, complejos. Tengo informes de lo que acaba de suceder en Hidalgo, m muchos incidentes, como que ahí se dejó más tiempo que se practicaba el robo de combustible y ahí fue la tragedia… esto demuestra que tenemos que seguir vigilando y hablando con la gente”.

Pidió a la población dar la espalda al huachicoleo. “Es muy peligroso… si es por necesidad cuentan con nosotros para apoyarlos en trabajo, bienestar, en todo, pero que dejen solos a los que se dedican al robo de combustible y a otra actividades ilícitas”.

Exhortó a los huachicoleros que dejen el robo, que vayan pensando “en incorporarse a la vida pública y actividades lícitas; a abandonar las filas de la delincuencia. Piensen en sus familiares, en sus hijos, en ellos mismos: ¿Que piensen en la cárcel?

Dijo que la libertad no tiene precio, es más que los lujos baratos como los carros lujoso, ropa de marca, joyas. “Esa es riqueza barata, solo lo barato se compra con dinero. La dignidad, la honestidad no tiene precio. Es muy desagradable que estén a salto de mata…

huyendo, que sólo puedan ver a sus familias en la noche, de vez en cuando … ni siquiera pueden ir a los velorios de sus familiares. Eso no es vida. Que la gente se separe de estas actividades. Entienda que sólo siendo buenos seremos felices”.

EL GABINETE DE SEGURIDAD SESIONARÁ FRENTE A REPORTEROS… UN DÍA

El Presidente López Obrador prometió que un día hará pública la reunión del gabinete de seguridad para que sepan cuales con los datos que el gobierno recibe de todo el país, para que se sepa cómo se trabaja y las estrategias que se deciden.

Todos los días, explicó, recibe el informe lo que pasó en las últimas 24 horas. Lo que pasó ayer lo revisamos en la madrugada, sobre todo homicidios, robo de vehículos. En el caso de homicidios, en dónde, cuántos por ciudad, cuántas mujeres, cuántos hombres, bajo qué condiciones, diario… siempre vamos viendo tendencias… en el caso de vehículos cuántos s recuperan, que no todos los que se recuperan son por acciones de la policía, sino porque los roban para utilizarlos para cometer un delitos y los abandonan…”

A diario, explicó, se tiene el reporte de tomas clandestinas de lo que se extrae de los ductos.

Explicó que de los 160 mil barriles diarios que trae el ducto a la Ciudad de México y Estado de México, sólo se consumen 140 mil.

Sobre las pipas nuevas dijo que a diario sabe cuáles son los inventarios de gasolina y turbosina, cuántos barcos entran a diario para que “no nos falte el abasto”.

También habló de los migrantes desaparecidos y ahí le paró.

QUE REGRESE AL CIVISMO A LAS ESCUELAS

Sobre el humanismo, el Presidente dijo que se revisen los planes de estudio. Que lo hagan los especialistas, los pedagogos, pero “debemos darle su lugar al humanismo en la educación como tronco común”.

Que no nos limitemos a decir ciencias sociales. “Que regrese el civismo”.

Afirmó que está en la Presidencia por su maestro de civismo”. En la secundaria llevábamos el libro “El buen ciudadano”… un libro de texto que me ayudó mucho, mi maestro me abrió el interés por lo social, con el civismo en segundo de secundaria. El maestro Lara Laguna, que lo estimo mucho. De mi generación todos recordamos esa materia…. pero quitaron civismo y por eso hay una asignatura faltante… tenemos que revisar los contenidos… es importante que estudien las matemáticas que tienen que ver con la ciencia, pero nada de lo humano nos debe ser ajeno. La ciencia al servicio del hombre, de la humanidad. Revisémoslo como parte de la Cuarta Transformación, mucho humanismo y muchas matemáticas… química, física, pero con el tronco común del humanismo”.

Dijo que hay científicos extraordinarios porque tuvieron una buena formación humanista.

SHEINBAUM SE LEVANTA TEMPRANO… QUE LO HAGAN LOS GOBERNADORES TAMBIÉN

López Obrador reconoció que había cierto descontrol en la Ciudad de México. “Claudia Sheinbaum está atendiendo el tema de seguridad, sobre todo en Gustavo A. Madero e Iztapalapa en donde se descompuso bastante.

“Lo más importante , además la felicito, porque se está levantando temprano y atiende reuniones de gabinete de seguridad … no e para cucar a nadie, pero si todos los gobernantes tendemos desde temprano el problema d seguridad y violencia, avanzamos … ya hay algunos gobernadores que se están levantando temprano, pero mientras haya más que no delegan el problema a otros, sino que asuman ellos, los gobernadores y presidentes municipales, como algo fundamental, levantarse temprano a ver robos, secuestros”.

Afirmó que será bueno que la gente sepa que presidentes municipales, gobernadores y en Palacio Nacional se está trabajando desde temprano.

Dijo que los pedacitos de suerte se reparten muy temprano “si se atiende temprano se tiene suerte … y en política la suerte cuenta mucho … en el caso de la Ciudad de México es una gran ayuda, quitarme un poco de carga el que la jefa de Gobierno lo atienda temprano”.

FEPADE Y TRIFE INVESTIGARÁN FINANCIAMIENTO PARA EL DOCUMENTAL DEL POPULISMO

Andrés Manuel López Obrador dijo que la autoridad competente, Santiago Nieto, dirá quiénes son los involucrados en el financiamiento del documental sobre el populismo en América Latina”.

La autoridad seguirá el camino al dinero para ver de dónde salía el dinero y a s donde se iba “Por más que tratar de disimular, todo se sabe… están la Fiscalía Electoral y el Instituto Electoral para que investiguen… pero lo importante es prevenir. Es cierto que la justicia significa castigar, pero también prevenir conductas antisociales… que ya no se repitan”.

Afirmó que no está buscando pleito. “Hay muchos elementos, no los puedo decir porque soy Presidente y por respeto a la investidura no me puedo meter, pero se sabía cómo se agrupaban… iban tratar de convencer al Presidente Peña Nieto para que ayudara a alguna alianza, que se unieran en contra de “ya saben quién”; eso se dijo en su momento, es de domingo público, lo que pasa es que a veces se olvidan las cosas.

“Pero yo ya no me puedo meter en eso… solo quiero que esas trampas, triquiñuelas, esas maniobras sucias, antidemocráticas, se van a desterrar, se van a acabar con los fraudes electorales y se deben respetar las decisiones d los ciudadanos… elecciones libres y limpias y no al fraude electoral”.

AMLO NO ESTÁ METIDO EN SUCESIÓN EN EL PRI CONTRA NARRO

López Obrador negó estar metido en la sucesión en la dirigencia nacional del PRI por sus ataques al doctor José Narro”. No me pasa por la cabeza… ni siquiera me meto, no me meto con los adversarios, no está en mis prioridades. No son mis temas.

Además ¿por qué me tengo que meter en la vida interna de un partido? ¿Qué ganaría con eso? Nada, me desacreditará, me volvería indigno, me volvería traidor a mis ideales, me volvería hipócrita.

“¿Qué tengo que meterme en eso? Nada”.

Dijo el Presidente que a muchos dirigentes de partidos no los conoce. “Si los encuentro, los saludo y no sé quiénes son. Tengo mi trabajo de transformar al país y mucha mi ocupación. No tengo tiempo para conocerlos”.

Explicó que se refirió al doctor José Narro y dijo se refirió a su omisión porque veía que estaban concentrándose las compras de medicinas en unas pocas empresas y él no se daba cuenta o no ordenaba que eso no ocurriera.

“La corrupción, dijo, va de arriba hacia abajo…Claro que hay complicidad, omisión, porque si el de arriba dice ayuda a un proveedor y le contestan que no se puede, y el insiste, si obliga, mejor se le presenta la renuncia y se va uno”.

Recordó a su paisano el general Múgica, un gran amigo del general Lázaro Cárdenas. Se habló, dijo, que para que Estados Unidos no se entrometiera en la vida pública de México, se optó hacerlo de lado en la sucesión y por eso la candidatura de Manuel Ávila Camacho.

“El general Múgica era un hombre con convicciones, de principios, extraordinario, y en 1915 fue de gobernador a Tabasco y en junta los campesinos le dijeron que una compañía extranjera les había quitado una isla de 30 mil hectáreas… todavía no se había aprobado el 27 constitucional… el general regresó la tierra a sus legítimos dueños.

Entonces los extranjeros lo acusaron con Venustiano Carranza y éste ordena a Múgica devolver la tierra a las compañías. Múgica le escribió que era una injusticia y que él había ido a la revolución a luchar a favor del pueblo, no de las componéis, pero que si el Presidente consideraba que se les devolvieran las tierras a las compañías, él no podía hacerlo porque traicionaría a sus principios y que entonces le entregaba su renuncia a la gubernatura de Tabasco”.

Por eso, explicó, que si el Presidente pide algo ilegal, el servidor público debe decir “¡no”! Eso significa la Cuarta Transformación, No aquello de ¿qué horas son? Las que usted diga, señor Presidente”.