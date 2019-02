Lo más relevante de la mañanera de AMLO

AMLO VISITARÁ PUEBLO DONDE NACIÓ ‘EL CHAPO’

“No se deben estigmatizar pueblos, como Badiraguato, como Atlacomulco. Nada tienen que ver con la política, ni con otra cosa”, afirma el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Anunciará obras de infraestructura, forestales y el Programa “Sembrando Vidas”.

Asegura que las obras crearán 20 mil empleos.

Adelanta también que hará lo mismo en Durango y Sinaloa.

Sobre el veredicto a Joaquín Guzmán en EU, dice que se debe buscar el bien. Añade que buscan regenerar la vida pública con la participación de los jóvenes a través de campañas contra el uso de drogas.

LIBERTAD SINDICAL TOTAL: AMLO

El gobierno no intervendrá en la vida interna de los sindicatos, afirma el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No habrá sindicatos protegidos por el gobierno, menos líderes apoyados por el gobierno”, expresa durante su conferencia “mañanera” de hoy.

Alentaremos la democracia sindical, señala al hablar sobre la nueva central sindical anunciada por Napoleón Gómez Urrutia.

No habrá corporativismo ni sectores, ni en las empresas.

Antes, dijo, los sindicatos eran semilleros para partidos.

LAS MENCIONES SOBRE LA CFE NO ES JURÍDICO, ES MORAL: AMLO

Al hablar sobre la lista de ex funcionarios que presuntamente trabajaron para empresas privadas, luego de laborar para la Comisión Federal de Electricidad, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el asunto no es jurídico, sino moral.

Se dará vista a la Fiscalía General de la República, pero nada más. “No somos leguleyos”.

Lo que hicieron tantos ex funcionarios públicos es una inmoralidad.

En ningún otro país se dan casos como lo que ocurrió en México.

Quizá lo que hicieron no sea ilegal, pero se pasaron, es una inmoralidad.

La gente nos pide que se separe el poder económico del poder político.

SE AHORRARÁ HASTA MIL MILLONES DE DÓLARES EN COMPRA DE MEDICAMENTOS: LÓPEZ OBRADOR

Aunque no se tienen datos consolidados, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que la recaudación va muy bien.

Señala que por el combate al “huachicoleo” se han ahorrado casi 5 mil millones de pesos.

También, dijo, son un ahorro los 35 mil millones de dólares que no se devolvieron a una cervecera por el Impuesto Sobre la Renta.

“Pensamos que nos podemos ahorrar hasta mil millones de dólares en la compra de medicamentos”, agrega.

Periódicamente informaremos sobre los avances.

MAÑANA SE DARÁ A CONOCER MONTO DE CAPITALIZACIÓN A PEMEX

A Pemex se le quitará la carga fiscal, dice el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su “mañanera” de hoy señala que para ayudar a Petróleos Mexicanos no hay límites.

“Fue una empresa muy saqueada en el periodo neoliberal, su política fue de pillaje”.

Engañaron con la política energética.

“Pura mentira, puro engaño, pura corrupción”.

Los recursos de apoyo saldrán de los ahorros que se están consiguiendo, señala el Presidente.

No nos afecta en el ejercicio del presupuesto, porque estamos apalancados. Tenemos los recursos suficientes para financiar los programas de bienestar.

“No vamos a recurrir a deuda, no vamos a caer en déficit, no van a aumentar los impuestos, no va haber ‘gasolinazos’”.

Añade que el Peso está fuerte, que no hay inflación y que se están creando empleos.

Sobre la deuda de la petrolera, López Obrador expresa que se cumplirán todos los compromisos puntualmente.

“Tenemos mucha fortaleza económica. Esta tiene que ver con la autoridad moral, tiene que ver con que ya no hay corrupción”.

En el caso de Pemex había una gran fuga. Antes, añadió, se perforaban 50 pozos con cierto monto, ahora con el mismo se perforarán 150.

No se debe endeudar al país, ni crear déficit. “Debemos tener finanzas públicas sanas”.

AMLO PIDE AL PUEBLO PROTEGER DE ‘HUACHICOLEROS’ A FUNCIONARIOS

Sobre protección y seguridad a funcionarios que visitan territorios “huachicoleros”, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señala que la mayor parte de la gente protege a los servidores de la nación.

Porque los que robaban combustible ya no tienen el apoyo de la gente. Y pide al pueblo que sigan protegiendo a los funcionarios que visitan las zonas de riesgo.

Afirma que no se dejará ninguna parte de México sin atención. “No diremos, ‘no vamos porque hay mucha delincuencia’. Cuando no vayamos es porque no habrá autoridad”.

“No es fácil, de la noche a la mañana, acabar con estas prácticas”.

En Hidalgo, dijo se arraigó mucho, hasta la desgracia, la explosión.

Los funcionarios tienen que tener apoyo en esas regiones. “Los delincuentes no quieren que se apliquen los programas sociales”.

SE EXCEDIERON EN CONTRATAR A SURGIDOS DEL ITAM

El plazo se les está agotando, señala

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS FALTÓ CONSULTAR A ‘DON PERPETUO’, DICE AMLO

Sobre la creación de órganos autónomos, dijo, fue una simulación.

Su decisión fue mantener en secreto asuntos de minorías. Así están todos.

“Les faltó consultar a don Perpetuo, se les están venciendo los plazos”, dijo.

Estaban tan confiados que pensaban que iban a ser eternos, indica.

Se les están venciendo contratos. Y de acuerdo a la ley debe haber cambios.

Son muy corruptos. Ya no darán contratos, concesiones. Estar pendientes de que ya no den subsidios, que ya no creen monopolios, añade.

En el caso de congelar la aplicación de la Ley sobre Salarios, la decisión de la Corte no se ajusta a quien imparte justicia.

“Pero respetamos su decisión”.

En gobiernos anteriores se excedieron en contratar a funcionarios emergidos del ITAM. No hay de la UNAM.

LA UNAM FUE MUY MALTRATADA EN EL PERIODO NEOLIBERAL: AMLO

A la UNAM se le estigmatizó. Se llegó a decir que sus egresados no tenían oportunidad de trabajo, afirma el Presidente.

Pero la UNAM ha ocupado los primeros lugares de conocimiento.

“Hubo una campaña en su contra, como la hubo contra la educación pública”.

El Estado, dijo, tiene la obligación de garantizar la educación gratuita.

Esas prácticas ya no van a seguir funcionando.

EL SME Y EMPRESA PRIVADA

“No van a tener ninguna preferencia, ni privilegio con el Sindicato Mexicano de Electricidad”. Eso ocurrió en sexenios pasados.

Asegura que se tienen que respetar los contratos, porque si no tendríamos que eliminarlos todos, no solo unos.

“Se infestó todo, se contaminó todo”.

Su hay una asociación del ex sindicato con una empresa privada.