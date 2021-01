La mañanera de hoy 15 de enero 2021

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno respalda la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre no ejercer acción penal en contra del ex secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, luego de que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) lo acusara de delitos contra la salud y estar involucrado con grupos criminales en México.

“Es una decisión que toma la fiscalía, pero que el gobierno que represento secunda, es decir, avala, respalda, porque nosotros sostenemos que debe de terminarse la impunidad, desde luego la corrupción, pero también que no pueden haber represalias, venganzas, y que no se pueden inventar delitos”.

Adelantó que dio instrucciones para que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que “lo más pronto posible” se difunda el expediente completo que envió el gobierno de Estados Unidos a México sobre el caso de Salvador Cienfuegos “para que pueda ser consultado, revisado, investigado, por quien lo desee”.

Marcelo Ebrard informó que Estados Unidos presentó como pruebas contra Salvador Cienfuegos “copias de las carátulas de celulares con llamadas, en ese tiempo de una plataforma Blackberry”; sin embargo, aclaró que con dichos elementos México no podía “no ha manera de vincular a proceso al general, es más en México ni siquiera lo hubieran podido detener, de acuerdo a la ley vigente”. Agregó que la investigación del caso no ha terminado, pues “hay otros elementos importantes que se deben investigar, eso sí, pero lo que hace al general hoy, con todos los testimonios que tiene, lo que mando Estados Unidos, lo que presentó la fiscalía, no hay elementos para iniciarle acción penal en su contra o determinar algún tipo de acción procesal en su contra”.

López Obrador afirmó que Estados Unidos actuó sin tomar en consideración que había acuerdos “y se intentó consciente o inconscientemente afectar la relación entre los gobiernos”. Y aseguró que su gobierno está dispuesto a “recibir todas las pruebas” en contra de Salvador Cienfuegos; sin embargo, agregó que “no queremos especulaciones, conjeturas, no queremos la fabricación de delitos, no queremos venganzas y no aceptamos intimidaciones, somos un país libre, independiente soberano”. Pidió disculpas al gobierno de Donald Trump por dar a conocer el expediente, y mencionó que ya existe relación con el equipo cercano del presidente electo Joe Biden. “¿No tenían terminada la investigación? ¿Por qué fue hasta las vísperas de la elección?”.