‘Entre más me golpean y más gritan, más digno me siento’: AMLO

CUERNAVACA.- “Entre más me golpean y más gritan, más digno me siento”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador a un grupo del Frente Nacional AntiAMLO (Frena) apostado a las afueras del Palacio de Cortés, donde encabezó el Programa Nacional de Reconstrucción en Morelos.

“Hay ruido, pero nosotros no venimos de las élites; ¿saben de dónde venimos; de dónde surgimos? De la lucha, de abajo; estamos acostumbrados a luchar en las calles. No es para nosotros nada extraño estar enfrentando a una oposición.

“Es más, hasta les puedo decir que es un timbre de orgullo, decía un liberal, escúchenlo bien conservadores, Ponciano Arriaga decía entre más me golpean, yo, parafraseando a Ponciano Arriaga, diría, entre más me golpean y más gritan, más digno me siento; es un honor estar encabezando esta transformación en Morelos y en México”, espetó López Obrador al grupo de Frena, el cual fustigó que el gobernador Cuauhtémoc Blanco no atendiera el hecho de que la entidad sea un escenario de asesinatos diarios.

“Y el gobernador no atiende; que es tema federal, pero los asesinados los pone la ciudadanía”, refirió.