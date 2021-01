AMLO sale al paso de rumores, malos entendidos, sobre su estado de salud

Aunque con un no muy buen semblante, descolorido y débil, asegura, en video, estar sorteando la parte crítica de su contagio de coronavirus

Ante la ola de rumores sobre su estado de salud, y si bien con un no muy buen semblante, descolorido y débil, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró estar sorteando la parte crítica de su contagio de coronavirus.

Y que las circunstancias derivadas de la pandemia no han rebasado a su gobierno.

“Ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica.

“Ahora me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos; estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo.

“Ahora me acicalé, así como estoy, para comunicarme con ustedes.

“He estado trabajando; he estado muy pendiente de todos los asuntos públicos, y muy pendiente, en particular, de la pandemia; estamos procurando que continué la misma estrategia, fortalecerla, que consiste, desde el principio, en que a nadie le falte una cama y que no les faltan médicos”, hace notar López Obrador en video grabado en Palacio Nacional.

En cuanto a que las circunstancias derivadas de la pandemia no han rebasado a su gobierno, el titular del Ejecutivo federal refirió que “hemos podido atender a todos, y hemos estado también resolviendo el acopio, contar con las vacunas”.

“Al final, eso es lo más importante, lo que va a poder darnos seguridad de que está terrible enfermedad no va a seguir causando daños”, puntualiza el titular del Ejecutivo federal en la grabación.