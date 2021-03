AMLO movera la Constitución con tal de lograr, la autorización de su reforma energética

El presidente Andrés Manuel López Obrador propondrá una reforma a la Constitución en caso de que el Poder Judicial declare inconstitucional su reforma eléctrica ya aprobada en el Congreso de la Unión.

Advirtió que la Ley de Industria Eléctrica seguirá la ruta de una nueva iniciativa que reforma la Carta Magna, porque aseguró que no será “cómplice de atracos” por parte de empresas particulares a los bienes del país.

En su conferencia mañanera, subrayó que “estoy seguro de que no es inconstitucional la reforma, pero si lo determinan jueces de que es inconstitucional, y que no puede proceder, enviaría una iniciativa de reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del atraco, no puedo aceptar que particulares dañen la hacienda pública y la economía popular”.