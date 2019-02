AMLO lamenta que PAN y PRI rechazan en bloque la Guardia

El Presidente López Obrador lamentó que haya una actitud de rechazo de parte del PAN y de algunos dirigentes del PRI contra la Guardia Nacional.

Tiene la esperanza de que modifiquen su actitud porque no ayuda. Se requiere la Guardia. Tenemos un problema grave de violencia.

Inseguridad y violencia Crecieron porque los gobiernos anteriores no combatieron la pobreza ni se ocuparon de garantizar la seguridad publica.

Simularon que enfrentaban el problema con operativos, pero todo en el esquema de la publicidad, de la detención de líderes de organizaciones delincuenciales sin que se atendiera la inseguridad.

“Lo digo porque no se cuenta con policía sin con elementos suficientes para proteger a la población”.

El Presidente sólo dispone de 20 mil efectivos para en frenar la inseguridad y violencia.

Tienen una actitud partidista en el Congreso.

Según él, varios gobernadores le dijeron que apoyan la Guardia, pero algunos de ss dirigentes partidistas.

Los gobernadores lo apoyan porque ellos tienen que enfrentar inseguridad y violencia y saben que la Guardia es lo mejor.

Amenazó con exhibir a quienes voten en contra de la Guardia. “No tengo por qué callarme, no tengo problema de conciencia. Ahora resulta que quienes desataron la violencia convirtieron al país e un cementerio, ahora dicen que son defensores de derechos humanos y que no quieren la militarización del país, cuando no es eso lo que ese está proponiendo.

“Sólo queremos que haya seguridad pública y se resuelvan los problemas de robos, etcétera”.

No acepto, como titular del Ejecutivo, la simulación, reditar la Policía Federal sería lo mismo. Miren el resultado, no ha funcionado desde que se creo. Muchos problemas de corrupción, en compras de equipos, suministro de alimentos, todo esto que estamos heredando, ya no queremos eso. Ya no podemos seguir con la simulación de siempre.

“Esto es un cambio”, añadió.

Va a haber control en uso de la fuerza, respeto a derechos humanos. Existe en nosotros una actitud de cambio en las prácticas que antes se llevaban a cabo en la Marina y el Ejército. “Hay una actitud muy sensible de respetar a la población; creo en este ejército que se puede dar al Ejército y la Marina”.

Nuestro principal problema, dijo, n o es la defensa nacional, son la seguridad pública.