AMLO cerrará el paso a privatización del Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la firma de un convenio para evitar que el Tren Maya, “una de las mejores obras que se están construyendo en el mundo”, sea privatizado.

“Vamos a firmar un convenio el domingo, en Tulum, y ahí voy a hablar de cómo vamos a operar el Tren Maya, que esto es muy importante.

“Cómo va a funcionar el tren; primero, cómo vamos a garantizar que no se privatice, que esté quien esté en el gobierno no puedan privatizar, que no con el cambio entre la tentación de que vamos a concesionarlo y empecemos de nuevo con la política neoliberal que tanto daño causó.

“Primero es cómo cuidamos de que esta obra siga siendo del pueblo de México, pública, de la nación, y, luego, cómo va a funcionar, quién la va a manejar, quién la va a operar, cómo lograr que sea autosuficiente, que tenga ingresos propios para que se mantenga durante años, décadas hacia delante”, aseveró López Obrador en Palenque, Chiapas, en el marco de la supervisión de obra del Tren Maya Tramo 1.