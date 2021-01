Admite AMLO que sería mezquino negar a estados e IP comprar vacunas

En Sabinas Hidalgo, Nuevo León, donde inauguró instalaciones de la Guardia Nacional (GN), el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que sería “mezquino” negarles a los estados y a las empresas privadas el poder comprar vacunas contra el coronavirus.

“Estamos nosotros aquí viendo lo de la vacuna, pero no podemos, sería mezquino, decirle a quienes quieren ayudar que no se les permite porque es una función, y lo es, del Gobierno federal, pero no vamos a aplicar normas estrictas cuando está de por medio la salud del pueblo, cuando está de por medio la ética, el humanismo”, aseveró el titular del Ejecutivo federal.

Así las cosas, López Obrador aseveró que se armonizará con los estados el plan de vacunación el plan de vacunación contra el coronavirus.

“Nos vamos a poner de acuerdo con el gobernador Jaime Rodríguez, con los gobernadores de los estados, para armonizar toda esa acción de vacunación contra el Covid”, puntualizó el titular del Ejecutivo federal.