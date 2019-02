Y todo por 45 mil pesos

Las investigaciones amenazan con destapar un escándalo inesperado a dos meses de la tragedia que enlutó a la familia Moreno Valle-Alonso a causa de la muerte de la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su marido, el ex gobernador Rafael Moreno Valle, por el desplome del helicóptero en que viajaban, ocurrido horas antes de la Nochebuena del año anterior.

Y no porque la tragedia cambió el rumbo político del estado de Puebla y del Partido Acción Nacional, o porque en la muerte de los dos personajes del panismo tuviera que ver la política.

No se trata, al menos no se han descubierto pistas que den pie a la sospecha de una conspiración para acabar con la pareja que se perfilaba con convertirse en la mayor fuerza opositora del país en tiempos en que el poder casi absoluto lo obtuvo Morena en las urnas, sino por algo enteramente vulgar.

El accidente habría ocurrido por la razón más insospechada: Las prisas que obligaron a la pareja a viajar en una nave que, sin saberlo ellos, requería la reposición de una pieza vital en el rotor de la hélice y que, ante su inexistencia en el mercado nacional, los responsables del mantenimiento acudieron a un reemplazo en el mercado alterno que tuvo un costo de 45 mil pesos.

Como dirían los clásicos del periodismo que día a día nos sorprenden con conspiraciones sensacionales, tuve acceso a algunos avances de las investigaciones y peritajes, y todo parece indicar que lo único extraño en las causas del siniestro es la razón por la cual, en lugar de rentar otro helicóptero, se tomó la decisión de comprar una pieza usada o reparada cuyo desgaste pudo ser la causa del accidente.

Moreno Valle no sabía aceptar un “no” o “no se puede” como respuesta y eso debió empujar a sus colaboradores a resolver de cualquier manera los problemas mecánicos de la nave.

DATOS DE ESCÁNDALO

Los investigadores han encontrado otros hechos que podrían ser causa de escándalo.

Por ejemplo, la versión oficial es en el sentido de que el helicóptero despegó, con sus pasajeros y tripulantes, del Triángulo de las Ánimas, ubicado en lo alto de una torre de oficinas corporativas, cuando lo establecido por los investigadores es que, en realidad, podría ser que despegó de la propiedad del empresario José Chedraui, muy cerca del Centro Libanés, en el boulevard Hermanos Serdán, un lugar muy cercano, a 10 minutos, al domicilio de la familia Moreno Valle-Alonso, en las Fuentes.

En realidad, la nave, que era de uso casi exclusivo del ex gobernador y de su esposa, siempre despegaba de ahí. Por ejemplo, en su campaña para la gubernatura, Martha Erika lo abordaba ahí y solía descender a cuatro o cinco kilómetros de donde la esperaban sus seguidores para llegar en automóvil a encabezar los eventos de proselitismo.

Este dato, que consta en autos porque así lo han declarado quienes han sido citados a hacerlo, parece carecer de importancia, pero lo tendrá para la empresa aseguradora, que se aferrará a él para negociar e incluso negarse a pagar.

Los problemas serán mayores porque las investigaciones intentan determinar la propiedad original del helicóptero; hasta hoy se habla de la empresa de aerotaxis tlaxcalteca de José Antonio Torre Mendoza.

Sin embargo, a los investigadores les ha brincado el nombre de Juan Armando Hinojosa, el empresario mexiquense que fue un importante constructor en Puebla durante el gobierno de Moreno Valle.

Exploran la posibilidad de una triangulación en la compra-venta para evitar la sospecha de que la nave, en realidad, era propiedad del ex gobernador.

La nave estaba, de tiempo completo, al servicio de Moreno Valle, y después de su esposa; incluso, el mantenimiento y la tripulación eran pagados por el gobierno poblano.

La investigación avanza a toda prisa y pronto habrá información oficial.