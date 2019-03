Y ¡rájome!

Pues como dijo el tío Lolo: “EFECTIVAMENTE TENGO UNA PALABRA CLAVE: ¡RÁJOME!”, así parece que ha sucedido por alguna extraña razón con aquella propuesta generada por el presidente de realizar la consulta para enjuiciar a los ex presidente para el día 21 de marzo… pues ¡RÁJOME!…

Y COMO POR ARTE DE MAGIA REVIVE LA VIOLENCIA EN EL ESTADO DE Veracruz, 27 camionetas fueron detectadas con gentes del grupo nueva generación de Jalisco que llegó a enfrentar a los que tienen “comprada la plaza” desde los tiempos de Yunes, sí que con seguridad se esperan fuertes enfrentamientos y, como el jarocho aquel que era policía de uno de los pueblos serranos contaba: “Pues llegaron un grupo de gentes de una comunidad, explicándole que habían matado a uno de los ciudadanos. Era una comunidad conocida por sus hombres violentos y bragados y aquel jefe de policía no quería enfrentarse a ellos, así que comenzó a poner pretextos, diciendo que no tenía vehículos para ir a la zona, entonces los vecinos le dijeron que ellos traían trocas para transportar a los policías, después dijo que no contaba con armas largas y los vecinos le dijeron que ellos les prestaban las que necesitaran, en fin, que no contaba con suficiente personal y los vecinos le dijeron que ellos le darían gentes para enfrentar la violencia y para investigar el asesinato. Ya no teniendo muchos pretexto, el jefe de la policía preguntó que cómo habían matado al vecino y los concurrentes le explicaron que le habían cortado la cabeza con hacha. Entonces el jefe de la policía les dijo con tono solemne: “PUES ESO A MÍ NO ME TOCA INVESTIGAR, COMO HA SIDO CON HACHA LE TOCARÍA HACERLO A LA POLICÍA FORESTAL”… y así andan los jefes de la policía en Veracruz y en otras muchas partes de México… los que sufren las consecuencias son los ciudadanos, como siempre.

Y también, como por arte de magia y al viejo estilo del gobierno cada vez que existen problemas aparecen otros con los cuales se distrae la atención y se dejan sin resolver los importantes, es lógico que existe una serio problema de seguridad en Veracruz, Puebla, Estado de México, Hidalgo en ese corredor vital para la producción y distribución de combustibles para el país y como tampoco se ha logrado evitar el huachicoleo en muchas de esas zonas, pues aparecen los grupos que distraen a los cuerpos de seguridad y así se siguen ordeñando los ductos y los políticos y mafiosos tienen grandes cantidades de dinero fresco para sus operaciones, sin tocar los recursos de otras como el narcotráfico, la trata, el contrabando, el tráfico de armas y el nuevo grupo de “pollos centroamericanos” que son los que traen encima pequeñas cantidades para comercializar drogas o armas que les financian su entrada y paso por México, fortaleciendo la construcción de las bandas de MARAS que son las que van formando a los grupos de resistencia armada en todo el país, mientras, tanto seguimos discutiendo el valor o la construcción de una nueva Guardia Civil y otras muchas pedregadas, como si en vez de actuar para imponer el orden y la seguridad al igual que el jefe de policía que daba pretextos, se dice que “eso no nos corresponde”, son delitos que deben atender los bomberos cuando se prenden vehículo en las carreteras… y por el otro lado, el gobernador de Veracruz no solamente anda preocupado por lo que sucede sino que tiene que enfrentar dentro de su propio equipo la filtración de muchos y muchas sabandijas que en vez de servirle al pueblo veracruzano les sirven a los grupos políticos enfrentados y a los grupos delincuenciales, así que tiene que sacar sus antenas y ponerse a trabajar y dejar las cenas obligatorias con su señora madre… y atender lo que debe atender en cualquier hora ,y como dice AMLO, los gobernadores se deben levantar temprano para combatir al crimen, porque como ellos no duermen pues a lo mejor por las mañanas están menos alertas…

El ingeniero Javier Garza Lagüera de visita por Oaxaca en plan familiar no deja de ser un hombre de acción, sobre todo ahora que al lado de importantes miembros de la comunidad de Nuevo León operan con un inmenso grupo de empresarios de origen mexicano y latino con cientos de empresas en los Estados Unidos para impulsar la producción, la inversión y el intercambio comercial y preparan varias reuniones con gobernadores, con el Secretario de Relaciones Exteriores, con funcionarios y empresarios e inversionistas nacionales para fortalecer ese organismo que seguramente será de inmenso valor para la política del presidente Andrés Manuel López Obrador…

Y hablando de Nuevo León donde hay de todo, resulta que ahora el que “habla con Dios por su teléfono” es el “Bronco” que dice gobierna en la entidad, cuando la realidad nos muestra otras cosas porque la inseguridad, la violencia, el cobro de piso, la fuerza de los grupos delincuenciales y la ineficiencia de sus funcionarios y policías nos dan como resultado que además de hablar con Dios, también anda como Maduro, hablando con los pajaritos. Así se debería hacer una intensa investigación de las nuevas relaciones y controles que existen en Nuevo León con los grupos de la delincuencia ya que en vez de propiciar la producción, las inversiones y el empleo, como van las cosas, todo se vendrán abajo y por ello los grupos de control político empiezan a confrontarse de tal suerte que vemos unidos a ultraderecha e izquierda para reconquistar el poder y reconstruirlo, porque ente el anterior y el “Bronco” han dejado hecho una gran mierda al estado de Nuevo León que era una ejemplo para el país y para el mundo. Así que a lo mejor tendrá entrar la vieja fuerza política a tener reuniones con el presidente, cuando menos para explicarle lo que está sucediendo en Nuevo León y su peligrosa relación y cercanía con Tamaulipas y Zacatecas… porque de no actuar, volveremos a ver los incendios como los vemos ahora en Veracruz…Y ya ven, los bomberos en plantones y huelgas, no en lo suyo…