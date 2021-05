Voto razonado por Oaxaca

CON TODO EL CARIÑO Y RESPETO FELICITAMOS A LAS MADRES, AHORA, QUE SE FESTEJA SU DÍA.

UNO EN SUS ANDANZAS conoce y aprecia la realidad, muchos nos dirán que los tecleadores no debemos tener preferencias en lo que escribimos o lo que comentamos, pero sin duda, cuando vives en torno a una comunidad pues no te salvas de tener opiniones propias, y sobre todo, porque se afecta la vida familiar y personal, tener convicciones en los campos de la definición electoral, es por ello que, viviendo en Oaxaca, una ciudad mágica, hermosa, llena de color y de sabor y espíritu donde se nutre uno de historia, de sabores ligados a la tierra y las cocinas tradicionales, donde los coloridos se muestran en las obras de arte y en el arte popular y bordados, donde salen las nostalgias y los amores por las notas musicales, no puede uno de dejar de pensar que la sociedad en la capital oaxaqueña tiene que mantener su valor, y por ello, no puede estar en la indolencia o en la conchudez, se debe de involucrar porque al final de cuentas la CIUDAD DE OAXACA ES DE TODOS Y PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD y no es poca cosa, es la enorme responsabilidad de todos unidos en los objetivos de sostener el corazón de este gran estado, por ello, cuando se hace un análisis de las condiciones políticas que privan y de cómo se han deteriorado muchas cosas por la irresponsabilidad de gobernantes de “dedo” que alcanzaron los puestos y los presupuestos de chiripa y que en vez de hacer, se dedicaron a la milonga y la corrupción y la irresponsabilidad, pues es necesario alcanzar nuevas formas y así damos nuestra opinión, en tales condiciones, no necesitamos a los ambiciosos y los oportunistas, necesitamos gentes conocidas por la comunidad, respetadas y comprometidas con conocimientos y propuestas de acciones que deben concretar con sus dichos y hechos, por esto en este proceso electoral, podremos decir que, sin duda alguna, los caminos llevan a brindar los compromisos y votos en favor de JAVIER VILLACAÑA.

TENEMOS UN GRUPO DE REPORTEROS, viejos y brillantes todos. la fortuna de estar en un encuentro directo, dando cara con Javier Villacaña y todos conocemos su trayectoria de muchos años, los puestos y los resultados y en cada cambio de lugar ha dejado huella y buen ejemplo, puede, como dicen: Dar Cara sin preocuparse por reclamos o malos tratos y malas cuentas, al contrario, sus buenos resultados han formado y forjado su carrera política y con serenidad y honestidad reconoce una variante importante con el candidato de Morena, Neri, quien en vez de apoyarse en su organización se deslinda y busca presentarse como un político casi independiente y esto pues le hace daño a su organización y partido, sobre todo porque es un buen hombre que tiene influencia en algunos niveles de la UABJO pero no llega más allá en la organización ni en la estructura política y esto marca una enorme diferencia, no es discriminación ni marginación, es una realidad que en política se debe tener en cuenta cuando la fuerza está en la experiencia, en el reconocimiento, en la buena marca de nombre y buenos resultados en acciones reales de la administración pública y donde nombre y organización sostienen una buena estructura de organización política y esto es importante reconocerlo, porque marca la fuerza popular y la confianza del electorado.

Y pues se tiene respuesta, porque hay conocimiento de la problemática y los serios problemas que se deben solucionar, como en el abasto del agua, en la movilidad del transporte, en la incorporación de los vendedores ambulantes para apoyarles a su reincorporación económica sin usos ni manipulaciones políticas, en el manejo del comercio popular y los apoyos que requieren, en la seguridad para la comunidad por calles, colonias y ciudad, en los proyectos nuevos que faciliten y mejoren la vida y el bienestar de la sociedad, en fin, todo esto se pude entender cuando se conoce palmo a palmo la ciudad, no es ajeno a su manejo ni su vivencia real, es oaxaqueño de nacimiento y de convicción y esto es real cuando no anda jugando a la política sino haciendo política y es así que Javier, se perfila bien en este proceso electoral, donde las condiciones políticas van cambiando de tal manera que a todo los grupos, por el bien de todos, les convienen los buenos resultados no las confrontaciones políticas que llevan a la inestabilidad y la violencia.

Recordemos que el Municipio Libre es la base y el primer contacto de la sociedad con la autoridad y que si hay respuesta y buena atención a los ciudadanos hay paz social y garantía de que el desarrollo avanza en el camino correcto y es lo que debemos buscar, creemos que cuando menos en teoría todos los grupos políticos luchan por el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de sus afiliados y en esto debemos tener claro que cuando existen condiciones reales de unión y de acción todos debemos unificarnos en torno a los mejores hombres y reconocerlo no es ni miedo ni traición, es la muestra real de que no andamos buscando puestos con presupuestos para seguir mamando de la ubre del poder, sino que estamos luchando codo con codo con los nuestros, para mejorar calidad y bienestar en las familias oaxaqueñas.

No se nos tome a mal lo que estamos diciendo con convicción y conocimiento de la realidad y de la política, no es tendencia, ni a cambio de favores ni dinero, es convicción, porque estamos en esta hermosa tierra, somos parte de su raíz y de sus luchas y así nos comprometemos para poder brindar nuestro granito de arena para la construcción de la nueva ruta que requerimos para sacar lo que se dice: “El buey de la barranca”, porque lo han dejado en un pozo profundo de irresponsabilidad y corruptelas que han lesionado la vida de los ciudadanos de la capital y hay que rescatarla con dignidad y honestidad. Por ello, comprometemos el voto, nuestro voto, por Javier.