Valiente, AMLO pone fin a la guerra de las drogas

En mi columna SEXTANTE 107 (“AMLO debe poner fin a la guerra de las drogas”), publicada en IMPACTO hace dos semanas, escribí que “desde mi postura liberal estoy convencido de que cada persona adulta y consciente es dueña de introducir en su cuerpo, o su mente, cualesquier sustancia o contenido que bien le venga en gana siempre y cuando no afecte los derechos de terceros. Es hora de exigir a la comunidad internacional solidaridad con la realidad, y planteamientos de fondo, con base en el tema de la salud pública y el equilibrio de acciones de control entre la oferta y la demanda; es hora de protestar contra el prohibicionismo, que no ha disminuido la distribución de estupefacientes, no ha frenado la violencia ni ha promovido mejores soluciones”. Y que “México ha pagado ya, y sigue pagando, un alto precio en vidas y violencia innecesaria al aplicar estrategias y políticas punitivas en el tema de las drogas. México ha pagado un alto precio al aplicar estrategias y políticas en concordancia con la visión punitiva que prevalece, y por ello la necesidad de cambiar el enfoque, de superar los paradigmas del siglo pasado, incorporar visiones nuevas, más integrales, que pongan a la persona en el centro de las políticas públicas, que incorporen un enfoque de salud, de prevención”. Y concluía que “urge ya que termine la prohibición del consumo de drogas, con el fin de acabar con la guerra y alcanzar la paz, para destinar la inversión realizada en el combate al crimen organizado a la educación y el desarrollo. Nos urge un cambio de paradigma en el tema del consumo, pues cada individuo debe hacerse responsable de sus actos y el Estado debe de garantizar su seguridad. Es hora de legalizar la producción de todas las drogas en México, incluida la cocaína y las sintéticas, para quitarle el negocio a los criminales y pasarlo a empresas y agricultores que produzcan la mariguana y la amapola aplicándoles un sistema impositivo de impuestos altos para hacer la tarea que ya se ha hecho con el cigarro y al alcohol”.

Ahora me toca el turno de reconocer el acierto y la valentía del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al anunciar, públicamente, el fin de la mal llamada “guerra de las drogas” y el inicio de una era en la que espera hacer realidad la paz tan anhelada por todos los mexicanos. Cumple así con una de sus promesas de campaña y hace honor a su calidad de hombre libre, de conciencia y acción. Según una publicación del Chicago Tribune, el “Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que terminó la lucha militar antidrogas y que perseguir capos no es prioridad para su gobierno, aunque promueve la creación de una polémica Guardia Nacional que, críticos consideran, militarizará a México”. “No hay guerra; oficialmente ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz; vamos a conseguir la paz”, dijo López Obrador al ser interrogado, en su conferencia de prensa matutina, sobre si durante su mandato, que inició el 1 de diciembre, se había detenido a algún jefe del narcotráfico. “No se ha detenido a capos porque no es esa nuestra función principal. La función principal del gobierno es garantizar la seguridad pública. Lo que buscamos es que haya seguridad, que podamos disminuir el número de homicidios diarios”, añadió. Expertos en seguridad han señalado que la sola captura de los jefes del narcotráfico no es suficiente para terminar con la criminalidad y que, de hecho, ello ha contribuido a que los brazos armados se hagan del control de los cárteles y se multipliquen células autónomas, marcadas por un elevado grado de violencia. López Obrador fue, por años, duro crítico de la estrategia militar antidrogas lanzada en diciembre de 2006, en cuyo marco se dio una ola de violencia con más de 200,000 homicidios, según cifras oficiales, que no detallan cuántos casos están ligados al crimen organizado. El Presidente izquierdista de 65 años ha anunciado ayudas sociales porque, según considera, “la pobreza es lo que empuja a muchos a la criminalidad”.

Esta toma de posición del Presidente López Obrador no sólo es valiente; no sólo recoge las propuestas de otros mandatarios y jefes de Estado; no sólo condensa las conclusiones que, respecto al tema, resultan del análisis económico más riguroso y de la experiencia histórica, sino que resulta particularmente pertinente y oportuna. Enlutado, atemorizado y perplejo, México se enfrenta a un clima de inseguridad y violencia social que obstruye la adopción de estrategias institucionales eficaces para hacer de la crisis oportunidad de progreso en lugar de amenaza de desintegración. Esta compleja coyuntura va más allá de un problema de seguridad que pueda remontarse, exclusivamente, mediante el uso de la fuerza pública. La multiplicación de poderes fácticos, antagónicos a las instituciones legítimas, tiene hondas raíces económicas y sociales, tales como la acumulación de más de década y media de crecimiento económico insuficiente, y el ahondamiento de disparidades sociales y regionales ya abismales.

El mantenimiento de un estado de guerra interna no sólo parece ser incapaz de restablecer la seguridad pública, sino que conlleva el riesgo de ahondar, más aún, el desgaste del ya frágil tejido social y el deterioro del vulnerable andamiaje institucional, hasta poner en entredicho la soberanía nacional. La definición de una estrategia eficaz de respuesta a la violencia habrá de ser, necesariamente, el resultado de un vasto proceso político de construcción de amplios consensos nacionales. El Presidente López Obrador acierta, pues sólo la restauración de la concordia nacional y un gobierno legítimo y con amplio sustento democrático, como el que él encabeza, permitirán a México recuperar el crecimiento y la esperanza. ¡¡¡Enhorabuena !!!

