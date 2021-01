Un gran liberal y un gran protegido

Hace muchos años, acompañado del maestro Antonio Gerard, de Ignacio de la Mota y Antonio Morón Castellot, tuve la oportunidad de tener una mayor relación con ese joven talentoso, extraordinario orador, amante de México y lo mexicano, honesto a carta cabal, recto, fuerte como un gran constructor en su logia y en su carrera, siempre al lado de varios valiosos y talentosos jóvenes se dedicaron a levantar y fortalecer las columnas del movimiento liberal en el país, siempre, a su lado, su leal y fiel hermano, Jorge Gabiño, así tratamos muchas veces al caballeroso y fino amigo Manuel Jiménez Guzmán que ha partido a consecuencia del Coronavirus y a pesar de los esfuerzos de los médicos y enfermeras y del afecto fraterno y del amor de sus seres queridos, hermanos y amigos, es cierto, cuando se pierde a un buen hombre al que se aprecia y respeta, la vida sufre un cambio y reflexiona uno en lo importante de las ideas y del amor y el cariño a lo nuestro, no es sencillo dejar el recuerdo de un hombre bueno y brillante como Manuel Jiménez Guzmán y por ello deseamos a todos los que le han conocido y tratado, a sus amigos y hermanos, a sus seres queridos que la luz y el buen camino sigan siendo alumbrados por su brillante talento y su fraterno y solidario esfuerzo por lograr un México mejor. Descanse en paz.

Y como las malas noticias no llegan solas, porque cuando se juntan las pulgas se juntan al perro más flaco, así que la Ciudad de México y la zona conurbada y el Estado de México siguen en semáforo rojo, eso sí, el jefazo que todo lo puede y explica por televisión para no verse envuelto en el escándalo que desatara por sus vacaciones y siguieran molestando con ello al mero mero petatero que lo quiere y lo ama de verdad, mejor sale a Argentina, “Che que también tenés tu historia” y así entre carnes y chamorros, buenos vinos y hermosas mujeres, el galán de la televisión seguramente desplazará a muchos de los galanes que conducen en la televisión fifí, bueno, usted sabe eso de tener poder y poder hacer y deshacer no es una cosa que se encuentra con facilidad, menos en un gobierno lleno de pocos recursos y pues hay que ser el mejor marchante para competir con Marcelo en eso de conseguir las vacunas, claro que nadie sabe ni nadie supo que en ese negocito pues hay un subsecretario que anda que se las quema para tener su partida asegurado en el desempleo, pues total es tan bien formado y tan culto y culterano que seguramente pues es el único chairo que tiene esas características y se deben de cuidar porque se puede convertir en el patrimonio nacional y dar la sorpresa en las elecciones cuando salga programado para un puesto de elección popular, total pues en este país si elegimos a Felipe el Borracho y al Fox el vaquero pues cualquiera puede llegar al poder, todo es cuestión de publicidad y de los tiempos y circunstancias que les permitan llegar a donde nadie se imaginó, pero así es la gran protección, es claro que para andar en la política no solamente se debe tener la capacidad sino también la suerte y la magia de tener a un poderoso padrino… y bueno pues ya vemos, efectivamente, hay milagros y protecciones que llegan hasta las pampas, que se escuche bien y fuerte no es lo mismo las pampas que las pompas… lástima que allá solamente se juega futbol y nadie conoce los palos ni las manoplas del beis, que si no, tendríamos visitas aseguradas a cada momento, pues cada quién sus gustos, pues qué caray…

Y pues como en la política algunas veces es en serio y otras en tango, pues cuando se van los actores hasta la mata del tango pues no hay duda de que se va a comer bien, a bailar bien, a tanguear bien, muy bien y sobre todo pues a cantar al lado de los clásicos cantores y bailadores de tangos, no es sencillo llegar hasta allá y menos ponerse a discutir con los rusos que sabe Dios qué malvadas intenciones tengan para distribuir y comercializar sus vacunas que para proteger a los demás funcionarios, mejor se manda a Gatell, ya sabemos que todo lo puede y que su amplia educación y seriedad y afecto que le guardan es motivo o son motivos más que suficientes para tener la confianza de que pronto tendremos, además de las vacunas chinas pues las rusas y si nos tardamos un poco más pues otras que sean baratas y de buena eficiencia pues hay, sin duda, mucha lana y los negocitos pues son varios y hay que estar en todos y no se piense que creemos que el subse va a configurar solamente los negocios, no, también tiene que demostrar que no solamente Marcelo tiene la capacidad sino que también pues hay los demás que protegidos por la gran sombra presidencial pueden hacer muchas cosas y ponerse a jalar para ser un buen “candidato”, pues si ya es buen comunicador, eficiente médico, extraordinario educador de masas que sabe explicar a los que somos muy pendejos para entender y además cuenta con un amplio currículo pues nada le impide convertirse en un buen político si tiene la ayuda y la protección del gran mentor… pues saldrá un poco caro, pero como dice el anuncio: “pues creo que lo vale”…

Y con todo respeto desde ahorita le comunico al ya saben quién que no tengo la menor idea si es que me pone a discutir con tan estudioso y genial funcionario y político de este país que no lo tiene ningún otro, me doy por muerto, me rindo de antemano, solamente me podría o le podría decir que estoy como en sapito en el cuento de la jungla: “pues nada, aquí de hocicón”…

Y mientras todo esto sucede miles de empresas de restaurantes quiebran y cierran, miles de negocios se mueren y matan las esperanzas de sus empresarios, familiares y trabajadores, sin duda, necesitamos dos vacunas: La de Covid y la del desempleo y pobreza, porque nos está llevando la mera mera jodida a todos los mexicanos, es la realidad, pero mientras hay esperanzas pues bueno, se podrán terminar los espacios de empleos, se podrán joder las empresas e industrias, mientras los banqueros sigan con vida y los burócratas tengan empleo pues a’i la van llevando, aunque a los demás nos esté llevando la pinche hambre y el desempleo… claro que ya no se puede uno emigrar a Argentina, está muy lejos y uno pues es un ignorante que no sabe nada de nada y menos de publicidad política ni tiene padrinos poderosos para que lo protejan, así que a joderse que la vida está de la chingada…