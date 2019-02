El país transita por un proceso de seducción, contracción y perturbación que se padece, cuestiona e ilusiona; según el grado de afectación o beneficio, resultado de casi tres meses de la puesta en marcha de la reconstrucción descrita de manera metafórica como la Cuarta Transformación (4T).

Un estilo propio de gobernar establecido por el Presidente de la República sin consensos, ni reconsideraciones, emanado de su pasado que lo transfiere al presente, con visos de que se estacione en el futuro como marca propia.

Un proceder que se detona y penetra como una marca indeleble con pretensiones históricas en su paso por el Ejecutivo federal.

Una transición llena de perspectivas, planes y proyectos de equidad y de reconstrucción nacional, que busca rescatar a los sectores desprotegidos, marginados y desposeídos, que representan parte sustancial de la sociedad mexicana, distantes del desarrollo y progreso que ofrece con muchas imperfecciones y limitantes la dieciseisava economía del mundo.

Una mutación en práctica, cuyo objetivo fundamental es incidir en un acotamiento de los de abajo con los de arriba, aunque resulta oportuno traer a colación la definición del ex titular de la Secretaria de Turismo Enrique de la Madrid en la administración de Enrique Peña Nieto: “Queremos que la gente de menos posibilidades prospere, no queremos un país más parejo pero más chato hacia abajo, queremos un país parejo hacia arriba”.

Una innovación de identidad propia de Andrés Manuel López Obrador, abastecida por experiencias del pasado, vivencias regionales captadas en su peregrinar consuetudinario por las multifacéticas poblaciones del país y, años de estudio y análisis de la problemática nacional con una inclinación innata a los sectores más desprotegidos.

Una visión centralista y nacionalista que, desecha los escenarios internacionales y financieros que se enmarcan dentro la globalidad de la que México forma parte y, de la que no se puede sustraer; que no ha sido obstáculo para imponer sus propuestas que deben convertirse en el corto plazo en hechos tangibles que reditúen según los programas concebidos, para consolidar un gobierno diferente como lo manifiesta reiteradamente.

Una reestructuración del gasto público, donde se debe subrayar “recursos financieros de los mexicanos”, cuya sana aplicación y destino deben ser impecables en su uso.

Donde no debe estar ausente la estructura programática del gasto como es la planeación, programación y presupuestación, porque hace mucho que el país no se gobierna con improvisaciones o impulsos.

Donde no es suficiente la transparencia, sino exigible la rendición de cuentas, porque tan mala como la corrupción es la ineficiencia u omisión, ya que todas causan daño al erario y son tan reprobables todas.

Donde no se debe derrochar el presupuesto público, aunque se destine con buenas intenciones, ya que su ejecutor es el depositario de su adecuada utilización: no el dueño.

Donde una sociedad activa y vigilante de sus gobernantes debe supervisar y vigilar sus actos y hechos, para evitar lamentaciones que sólo la historia consignará y sus habitantes pagarán.

Donde el hoy dificultará el mañana, cuando no se aplica la congruencia y eficiencia bajo una estructura democrática para gobernar un país multifacético de sectores como es el mexicano.

Una diversidad de población que en su conjunto le ha dotado al país un pasado lleno de historia y progreso; pilares para la construcción de un presente por reconstruir que permita diseñar y ejecutar un futuro promisorio, equitativo con muchas perspectivas.

EL PODER ACUMULADO

Es incuestionable la legitimidad y legalidad del mandato constitucional de López Obrador, más aún, el poder acumulado con la mayoría obtenida en las Cámaras de Senadores y Diputados donde Mario Delgado, Martí Batres y Ricardo Monreal, entre otros personajes, con su respaldo de las mayorías que conforman, han nulificado a la oposición partidista, procurando una plataforma legislativa en adhesión a sus políticas públicas; ofreciendo poca resistencia el Poder Judicial, traduciéndose en un poder de mando que sólo se apreciaba desde José López Portillo, muy por encima del mandato de Carlos Salinas de Gortari; aunque ahora nos regulan otros tiempos y contrapesos que pueden hacerse presentes en los tiempos de crisis que sólo anteceden por poco al hartazgo que ya se padece.

Un poder diseñado, dirigido y ejecutado para extender su influencia en los nichos de adherencia política y de respaldo popular bien focalizados, aunque se busque justificar.

Un poder que ha soslayado la coexistencia con todos los sectores que conforman al país a través de un proceso de interacción, destacándose por la imposición, “oídos sordos” a los cuestionamientos de sus decisiones, observando una conducta propia de los “fanáticos”, ya que estos no escuchan y menos rectifican sus posiciones.

DESTINO

Ante este escenario de mandato, el país no debe ser conducido por un solo hombre, que, además, no se sustente con un equipo de trabajo eficiente, con experiencia y hasta con dotes de excelencia, porque está en juego el presente y futuro de una nación.

La militancia, honradez y lealtad no son suficientes, ni aceptables, porque los errores a este nivel lo pagan generaciones: una historia que ya hemos vivido y que no merecemos volver a padecer.

Porque entre el saber y el poder, entre la fuerza y el conocimiento ha existido una dependencia mutua pero también una enemistad profunda, y este país no debe ser manejado con impulsos, improvisaciones o tendencias partidistas.

Bien señalaba Margaret MacMillan: “Las reformas sirven para impedir que ocurra algo mucho peor”, debiendo consensuar que la popularidad de una decisión no significa que sea una buena política.

Padeciendo esas decisiones, se encuentran muchos sectores de la sociedad que sufren el desempleo, desatención médica, trastornos propios de servicios sociales que les facilitaba su función laboral y de convivencia familiar; producto de “la austeridad republicana” impuesta como estructura de sustento de la 4T.

Bajo este contexto, cómo no recordar a López Portillo, con su recomendación para el ejercicio de la Presidencia: “Hay que estudiar detenidamente cualquier acción que se tome, evitando los impulsos emotivos para poder tomar la decisión menos mala, porque cualquier decisión que se tome a nivel presidencial, siempre afectará a un sector de la sociedad y ésta, debe ser la de menor impacto negativo”: lo recomendable para un hombre de Estado.

Con la bandera de que los pobres “primero”, las políticas públicas están más que definidas, lamentando que en éste régimen que comienza, permee sistemáticamente la ofensa y la descalificación para quienes no comulgan con su proyecto de nación.

Un monólogo que confronta y divide, un mensaje cotidiano que se transmite como un culto a la personalidad que destruye la verdad, porque así, no se genera una auténtica comunicación.

Donde la política es un sistema que integra a grupos de individuos con la pluralidad de la democracia, en la que es necesaria una regulación del comportamiento y una coordinación en las actividades de modo que aumente la predisposición de las conductas.

EL CONTRAPESO

El poder sólo se puede mediar con poder, y para una equilibrada aplicación de políticas públicas, el diseño político de contrapeso es un legislativo bien constituido, con compromiso social más que partidista.

Un ejemplo lo estamos observando en el país vecino del norte, donde Donald Trump es contenido por su contrapeso legislativo; un modelo de actuación que se debe replicar en México.

Son tiempos de acción, de la concertación, del despertar para la coalición de las minorías, que deben dejar atrás su posicionamiento ideológico y de militancia y sus intereses de grupo y personales.

Un PRI, PAN y PRD que deben unificarse para establecer el contrapeso que beneficie al país, porque su presencia se hace necesaria e impostergable, ya que es mejor corregir a tiempo que padecer a destiempo.