Trácalas en el juego del poder

BUENO TAL PARECE QUE LOS NUEVOS FUNCIONARIOS O LAS NUEVAS FUNCIONARIAS EN COMERCIO NO CONOCEN DE CIFRAS Y MENOS DE PRECIOS…. PERO YA APRENDERÁN, TOTAL COMO DICE EL DICHO: “ECHANDO A PERDER SE APRENDE”…

Y la neta es que para muchos es necesario conocer mucho de los temas que se ven en una secretaría o en algún punto de la administración pública y se olvidan que en los gobiernos anteriores, los mejores hombres cercanos al presidente eran nombrados como los responsables y conocían de la política y los subsecretarios eran los que operaban las cuestiones administrativas y técnicas, todo se vino jodiendo cuando desde la concepción neoliberal se fueron desplazando a los políticos para dejar a los tecnócratas pensando en que las cosas funcionarían mejor y en la realidad, al tiempo, se fueron jodiendo más, con políticas de corrupción, entreguismo al extranjero y una visión encaminada a utilizar los fondos y recursos públicos para que un grupito hiciera sus negocios privados y así nos ha ido. La realidad es que Tatiana Clouthier es una mujer que sabe y maneja la política y de alguna forma conoce de las cuestiones empresariales por su formación y por sus antecedentes en sus trabajos cercanos a Alfonso Romo, quién seguramente seguirá siendo su tutor, porque desde esa plataforma se incorporó al equipo de Andrés Manuel López Obrador y está probada en su lealtad y afecto a su jefe político de tal suerte que es capaz, sin chistar ni patalear, de dejar de luchar por una gubernatura cuando se le pide que lo haga y se incorpore a la administración a nivel de secretaria de estado, y bueno, así son los pagos quieran o no aceptarlo muchos que solamente piensan que se nombrar a los funcionarios porque son mejores o son más leales y la verdad es que todo tiene un sentido político y AMLO muestra ese colmillo y el control sobre su equipo.

Muchos aseguran que el oficio de presidente se va conociendo y dominando en la práctica pero en la realidad también se va dominando cuando el funcionario o el político que domina la política y conoce el manejo de masas y de la comunicación tiene muchas ventajas sobre todo si deja su espacio de comodidad y entra a darse los famosos “baños de pueblo,” porque desde ahí tendrá mucha más información y la forma y conocimientos para operar en cualquier nivel político, lo demás es control de la información y de las cuestiones delicadas en materia de seguridad y el conocimiento de lo que cada uno de sus aliados y responsables hace y de cómo maneja y opera los recursos y de cómo hace sus movimientos políticos. Por esa razón el control es vital y el centralismo que se ejerce en algunos puntos es necesario porque si les sueltan la rienda se desbocan y antes de que sean los tiempos comienzan a operar la sucesión presidencial de tal forma que un presidente está en grave riesgo porque comienzan a salir las filtraciones que le doblegan o dominan a él y a sus cercanos afectos y es cuando las cosas se joden para cualquier presidente, cuando todo se va conociendo y lo malo va saliendo para que sea su infierno y su cadena…

Ese cerco en el cual vivía un presidente controlado por el EMP les permitía a muchos funcionarios tener la información confidencial de todos los movimientos del presidente y de sus negocios o complicidades o de las acciones que tenía previstas en el juego de la política, y ahora, es el mismo presidente el que toma las determinaciones y hace los juegos y guarda los secretos o los toma para su beneficio en la acción política, se ha dado cuenta el presidente de que no puede traer pegado a la oreja a los famosos “consejeros” que solamente manipulaban sus actos y acciones y al final vendían la información a cambio de contratos o corruptelas con los demás funcionarios y hoy, esto, no es tan sencillo. Claro que existen los “hombres de confianza” y cercanos que operan pero poco pueden manipular porque las determinaciones se toman en la cabeza y aún tenido fallas son las que determina el jefe y cuando esto sucede pues nadie chista ni reclama.

Algunos hablan de que cercanos funcionarios o funcionarias son vitales para las consultas del presidente y que es en base a sus consejos que se toman las determinaciones, pero eso son especulaciones como lo son el tratar de incluir en estos temas a su señora esposa cuando existe una sana distancia en sus ocupaciones y acciones. Los que conocen a AMLO saben que él va formando y forjando sus movimientos políticos y que todos están encaminados a brindar por sus actos y hechos la protección social a su favor, sabe que es mucho más importante el que las gentes del pueblo entiendan y le respeten y apoyes porque teniendo a las masas a su lado poco podrán hacer en su contra cualquiera de sus enemigos políticos.

Seguramente ya probó que no es tampoco ideal el manejo o protección que brindan a algunos de sus parientes porque salen a relucir operativos que le han costado mucho en términos políticos y le dejan expuesto a que las venganzas de algunos sean producto de las mismas fugas de información en dichas operaciones, así que ahora, cuando en realidad empiezan los juegos por el poder y la sucesión presidencial saldrán muchas cosas cercanas al presidente y él seguramente lo sabe y espera. Por ello, creemos que tendrá que ser muy cuidadoso en sus palabras y reconocimientos que haga en favor de sus privilegiados y cercanos colaboradores que tiene en mente que puedan ser factores en la sucesión. Ya conoce lo que ha pasado a lo largo de muchos sexenios y de cómo los que llegan al poder aparentemente con las lealtades al que les apoyó, al llegar, al poco tiempo, para sacudirse el poder sobre ellos, lo comienzan a golpear y a sacar a la luz pública todos los desmadres y negocios y el asunto es que en el caso de AMLO eso no será posible pero no es imposible en el caso de sus cercanos colaboradores y algunos parientes que todos saben hacen y siguen en el juego del poder y de los puestos, negocios y presupuestos, porque en política, incluso la popular, sin dinero, no se puede avanzar…por eso muchos politiquillos pobretones y hasta riquillos caen en las garras de los empresarios, narquillos o narcotes…o pillos de siete suelas.