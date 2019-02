México, como Noruega y Dinamarca: AMLO

El deseo del Presidente de la República es seguir el ejemplo de esas naciones, en donde hay honestidad, no hay corrupción y no hay violencia

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina de este viernes en Palacio Nacional, expresa su deseo de que México sea un país como Noruega o Dinamarca.

Luego de detallar cómo será el rescate y fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex), en la parte final de su conferencia mañanera, señala que su gobierno busca que México sea un país de primer mundo, y para lograr esa meta México debe crecer en todos los sentidos.

El Primer Mandatario señala que para eso se requiere que el país sea como Noruega y Dinamarca, naciones en donde hay honestidad, no hay corrupción y no hay violencia.

“Sean juaristas, deben aprender a vivir en la justa medida. En Noruega y Dinamarca hay secretarios que se trasladan en bicicleta y transporte público, que viven en humildad. Son de los países con más honestidad, hay becas, la educación es gratuita al igual que la salud, los salarios de los más elevados y sobre todo: No hay corrupción ni violencia. Busquemos ser como ellos”, añade.

Reitera que “en esos países no hay corrupción y tienen estados de bienestar, todos los estudiantes tienen becas, la educación y salud pública es gratuita, los salarios son de los más elevados, pero no tienen corrupción y no hay violencia”.

‘LA AUSTERIDAD TIENE QUE VER CON PRINCIPIOS’

El Ejecutivo federal asevera que el principal obstáculo de México para el crecimiento económico es la corrupción y los excesos.

“Todo tiene que ver con principios, la austeridad es un asunto de ideales”, enfatiza.

Puntualiza que “aquí tenemos corrupción, violencia, inseguridad. La austeridad tiene que ver con principios, no es una cuestión, no es administrativa, es de principios”.

Asimismo, el Ejecutivo federal recalca, en el mismo tenor de combatir la corrupción, que todos los funcionarios tendrán que dar a conocer sus bienes.

“Es un proceso largo y lento, pero será algo que se hará. El propósito es que toda la nómina del gobierno se transparente, a alto nivel y funcionarios medios”.