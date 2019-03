Todos hablan y uno manda

AHORA hay días para todo, todos nos muestran los días con algún festejo, recuerdo o sueño, acabamos de pasar el Día Internacional de la Mujer y, curiosamente, las que menos hablaron, dijeron, escribieron, manifestaron fueron las mujeres, ya que los hombres tenemos acaparado todo y, sin duda, por eso el mundo anda de cabeza y el país no encuentra su cauce adecuado.

No se pude negar que el inmenso apoyo social que cuenta AMLO entre el infeliciaje nacional es enorme, cada día se dan golpes que impactan en la emoción de la gente: Que si les mentó la madre a los fifís, que si les dio en la torre a los vagos que solamente piensan en el futbol y las chelas semanarias, en vez de dedicarse al “deporte inteligente del beisbol”, que si ya no quiere a Carlos Slim, que si ya perdonó a Salinas y ahora no es el chupacabras sino un alejado y eficiente “consejero del poder”, que si persigue a los huachicoleros y no se anda por las ramas, pero, al final, no vemos a los “buenos” que sean consignados, como que los tiene en la cuerda floja y mientras, pues ya hay combustible en todos lados y a lo mejor nadie le entra a eso del control de precios y de las medidas y por ello nos dan atún con soya en vez de atún natural a pesar de que lo cobran como tal, por ello nos venden leche, en Chedraui, a quinientos pesos la lata, la leche para los bebés y cuando uno consulta con los que la distribuyen resulta que ellos la venden a la mitad, a doscientos cincuenta pesos y esto, simplemente esto, nos muestra cómo nos roban y nos engañan, pero ahí estamos de idiotas, muy agradablemente comprando para que nos chinguen, así es la comercialización y la propaganda de los abonos chiquitos y de las tiendas que nos roban a los que compramos y a los que les compran, en fin, solamente parece que hay fintas y no resultados, pero para eso tenemos tiempo, para mañana y al ratito, son las bases del cambio…

Y de risa loca, ¿cómo pensar en que una simple declaración oportunista, no pensada, simplemente para agradar al que manda, sobre las pinches y fifís “calificadoras”, es la responsable de la caída de los precios y del peso y de la Bolsa?, pues que pinche economía tenemos que con un simple soplido de un senador se va a joder toda, no es cierto, eso es simplemente un pretexto para mandar los reclamos al Presidente, pero no es la razón por la que de pronto existen incertidumbres de un día para el otro, finalmente, no importan lo que digan y pidan los senadores, los diputados, los dirigentes, los gobernadores, los políticos, solamente, la última palabra, la tiene el mero mero, el que manda, el que tiene la voz y la palabra: el Señor Presidente y así todos los mercados se aplacan y todas las voces se opacan y esto no quiere decir tampoco que no existen “contrapesos” pues, me pregunto:¿cómo van a existir contrapesos si los grupos de la oposición no son nada de nada?, si los partidos en verdad no existen, si los políticos son de pacotilla y resultaron simples marionetas del poder y de los intereses financieros y económicos que les dieron vida, pues sí, en México, la política, la marca, y la señala el Presidente y así ha sido de siempre, de muchos años, no sé de qué se espantan o nos espantamos por lo que está evidentemente, siendo real y cierto.: el presidencialismo es un hecho.

No me puedo imaginar a este país en donde un solo hombre y su voz buena o mala, inteligente o perversa es capaz de cambiar los números de la economía, pues que pinche se encontraría y frágilmente se mantendrían en el poder. Lo que es real y lo han demostrado los fuertes intereses financieros es que ellos sí pueden operar y manipular las acciones económicas y mostrar que, aprovechando una declaración fuera de foco, pueden poner a parir a todos, ese es el verdadero valor y la fuerza del poder y es por ello que ahora podremos entender que AMLO no se peleará, jamás, con los dueños de ese poder y por esa razón, aprovechando el beisbol, de pronto declara que Alfredo Harp Helú, uno de los especuladores financieros que se enriquecieron con el Fobaproa y se hicieron mucho más ricos con la venta de Banamex y con el apoyo financiero a Vicente Fox y a su “gobierno” pues, ahora, está cercano al poder y en vez de ser una parte de la gran mafia del poder es uno de los cercanos consejeros del poder y beneficiarios de este por su “inmenso apoyo” a lo que le gusta al Presidente; el beisbol… ese sí que es poder y no chingaderitas que nadie sabe a dónde vuelan…

Ya, que no cunda el pánico, el Presidente ha dicho que las “calificadoras” pueden decir y calificar lo que se les venga en gana: total, ellos califican y dicen y el que manda les hace caso o simplemente las manda allá por su rancho y,no pasa nada. Es como esos pleitos donde todo se hace en la distancia y se generan las especulaciones y lo decires, pero no hay golpes de verdad. Hace algunos años, contaba, que uno de mis compadres peleaba e insultaba, por el teléfono, a un villano, cruel matón conocido pillo y cuando le comenté que eso era peligroso, simplemente me dio la gran lección: “No pasa nada compadre, estoy peleando por teléfono, cuando lo vea de frente, pues ya le pido perdón…” y así son las declaraciones de aquellos que buscan los nuevos puestos y los presupuestos y las miradas de agradecimiento del Señor, pues no pasa nada, total, el de la última palabra es del que manda y ahí está el verdadero detalle y el poder.

Y ¿por qué negarle a un ingeniero químico su derecho a decir lo que se le pega la gana? Pues qué, ¿acaso no le permitimos a Vicente Fox, un simple testaferro de la coca-cola, desgobernarnos y jodernos la vida? Qué ¿acaso eran especialistas en economía los ex presidentes? Pues no, eran políticos que supieron hacer mucho más dinero a nuestras costillas y no dudamos que, ahora, también, al lado del presidente, hay los abonos chiquitos y los grandes capitales que se van a beneficiar en este mundo capitalista, porque al final de cuentas pues todo sigue igual, nada más el discurso ha cambiado algo…ciertamente, estoy seguro, que lo de ahora es igual a lo de antes, como que todo cambia para seguir igual o menos peor, como dirían los politicólogos…