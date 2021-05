Tiempos políticos

EL INE COMENTA DE QUE NO HA PODIDO SUPERVISAR LAS ACCIONES EN 85 MUNICIPIOS DONDE OPERAN LOS GRUPOS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA… pues entendemos que operan en todo el país y no en 85, ahí, la verdad es que deben estar calientes las cosas como en todo el país por causa de la delincuencia organizada.

He tenido la oportunidad de entrevistar para televisión y radio a muchos candidatas y candidatos al proceso electoral en Oaxaca y lo primero que rebota en la conversación son las condiciones de inseguridad en muchos sitios, colonias marginadas donde el narcotráfico ha sentado sus reales, mercados en donde los financieros de gota a gota con los financiamientos colombianos siguen haciendo de las suyas y apropiándose de locales y propiedades de sus deudores, en el manejo inmobiliario que se ve en muchos municipios donde operan esos financiamientos para legalizar los recursos inmensos de esos grupos, del financiamiento de bandas de delincuentes que montados en moto taxis controlan el tránsito y la movilidad de toda la población, aumenta en forma alarmante el consumo de drogas y el manejo de la trata de niños y mujeres y hombres en el mismo centro de la capital y los robos y amenazas aumentan cada día en todos lados. En los municipios lejanos o donde se siembra mariguana o amapola las condiciones son brutales para la población y el tránsito de las regiones, existen grupos armados que controlan el manejo del huachicol y la venta de productos robados en caminos y carreteras y ahora se alquilan para asesinatos o amenazar a otros candidatos que pueden tener algunas posibilidades distintas a los suyos, y pues la realidad supera a lo que se nos comenta en medios y en las instituciones. La inseguridad no solamente aumenta por las condiciones de deterioro de la economía y el aumento del desempleo, también no se puede ocultar que muchos funcionarios andan protegiendo a los grupos de malosos y en muchos lados los usan para sus fines y control político y es así que pues hay mucha participación de jóvenes y mujeres en este proceso electoral pero se sienten indefensos y no tienen la seguridad de cómo podrán controlar este mal que invade a sus municipios, algunos, no más lejanos que a cinco minutos de Zócalo de la capital y ya nos imaginamos lo que sucede en los municipios lejanos.

Por tales razones y por las promesas e incumplimientos en muchas regiones se está provocando un fenómeno preocupante para todos ya que grupos de habitantes ahora utilizan las visitas de los políticos que no les han cumplido y los secuestran, esto pasa ya en todo el país, y se tiene que negociar y llegar a acuerdos, en otro, son manipulados para amenazar de esta forma a los candidatos tengan o no culpa de las acusaciones populares que se manejan por los grupos de presión y si bien todos manteníamos la esperanza de que el dinero no jugaría un factor importante en este proceso creo que nos hemos equivocado, porque existen grupos interesados en “invertirle” al proceso y a sus gallos para mantener el control y poder influir en las comunidades y en sus presupuestos y seguridad, así también aparecen muchos grupos y redes “sociales” construidas para este objetivo y esto generará una enorme desinformación en el proceso y posterior al mismo porque se ha convertido, la información social, en un gran negocio que protegen muchos interesados en su manejo y control, por ello se tendría que realizar investigaciones para conocer realmente lo que sucede en el tema porque a la larga todos pagaremos por la desinformación y por la manipulación de no sabemos dónde y con qué intereses mezquinos.

Muchos grupos políticos quieren manipular o deformar las acciones del mismo presidente y usan y gastan enormes cantidades de dinero para pagar a “especialistas en la guerra sucia”, y lo peor es que lo hacen con los dineros de las campañas y ahí se sostienen para dar una idea de lo que vivimos hoy en día. Si piensan que la guerra sucia impactará en contra del sentimiento que las gentes tienen por el presidente están equivocados, porque al parecer no han entendido que entre más lo ataquen más pruebas de su mezquindad y corruptelas que operan y les mueve salen a la vista. La realidad es que si bien muchos políticos ligados a Morena no gozan del prestigio y de la confianza popular porque sabemos que son parte de las tribus políticas no hay la menor duda de que el presidente cuenta con un enorme capital político que sostendrá a esa organización y ojalá pueda hacer la transformación adecuada para su real transformación y poder eliminar y terminar, nada fácil, a los grupos de interés políticos que forman las tribus que tanto daño hacen a este proceso.

Si las mañaneras son un factor de información y de aclaraciones en muchos puntos anteriormente ocultos a la población hoy es un gran instrumento político utilizado por el presidente con enorme vitalidad y fuerza además de que incluso le sirve para influir en la población con sus temas morales y de valores que sin duda son importantes porque es lo que nos hace falta a los mexicanos. Nadie podrá negar que cualquier grupo que llega al poder lo que busca es consolidarse en el poder, y esto hicieron los panistas y los priístas y que nadie se espante de que ahora, también, lo pretenda hacer el presidente para terminar con sus proyectos tal como lo ha señalado por ello el acelerar en un momento la posible sucesión presidencial adelantada sacando a la luz pública a sus mejores, para él, políticos y políticas que le acompañan en este proceso. El asunto es que no dejarán de mantener una guerra sucia por muchos lados en su contra y usan cualquier mínimo error para joder, pero en fin, son cosas de la política y de los tiempos y circunstancias, así que a ver qué sucede.