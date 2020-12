Tiempo de definiciones

APARECE Y PARECE QUE PARA ESTE MES COMENZARÁN A VACUNAR PARA PARAR LA PANDEMIA, NO TERMINARLA, DEL COVID 19. MÉXICO CONTRATA YA MÁS DE 34 MILLONES DE DOSSIS Y PARECE QUE LOS RATAS Y VENDEDORES DE LOS TIANGUIS SE RELAMEN LOS BIGOTES PENSANDO EN CUÁNTAS VACUNAS SERÁN ROBADAS Y TERMINARÁN EN EL MERCADO NEGRO DE LOS TIANGUIS, COMO MUCHAS OTRAS MEDICINAS QUE LLEGAN A LAS BODEGAS OFICIALES Y TERMINAN POR SER COMERCIALIZADAS EN ESOS SITIOS QUE, AL PARECER TIENEN MUCHAS RELACIONES Y PROTECCIONES.

COMO PARECE, TAMBIÈN, DESPUÉS DEL SEGUNDO INFORME COMIENZAN LOS TIEMPOS DE LAS DEFINICIONES y así termina su labor Alfonso Romo, después de hacer muchos negocitos y relaciones públicas con los empresarios para dejar la oficina de la presidencia y convertirse en el principal asesor y liga con los empresarios para los intereses de AMLO, y que bueno que empiezan las definiciones y entendemos que, con ello, comienzan los cambios de verdad y no los cosméticos que hemos visto en muchos sitios, así por ejemplo tendríamos que recordar que cuando habla el presidente del FOBAPROA, solamente dice que ha sido una de las peores tragedias y saqueos que se le han provocado al pueblo de México, pero jamás dice que los bancos y banqueros, algunos muy cercanos a sus afectos e intereses deportivos son los principales beneficiarios de ese atraco nacional y de la evasión al pago de los impuestos en la venta de “BANDAMEx, así que, al parecer, en vez de aclarar las cosas se dejan en el limbo y por supuesto que genera dudas y preocupaciones ya que no solo los protege sino que les brinda apoyos y propicia negocios por medio del “rey de los deportes”…

Muchos radicales de MORENA alegan que son desplazados por los “tecnócratas y derechistas fifís de aquel grupo que, anteriormente, se conocía como la MAFIA DEL PODER y de los cuales al parecer todos, ahora, son aliados en el poder, pero sin duda no lo son de buena fe y sin los intereses porque al final de cuentas su “lealtad” es pagada con jugosos contratos y el uso y abuso de los fondos públicos y de los recursos nacionales, y si vamos a cambiar de sistema pues no entendemos las razones por las que los que lo guían son precisamente aquellos mafiosos que antes eran tan atacados y hoy son tan protegidos.

Ha sido claro que la política de AMLO ha servido para que las masas no se alebresten y estén tranquilas, para que no existan conflictos sociales y políticos que pongan en riesgo la paz y la tranquilidad social en el país y esto, al final de cuentas, a los fifís les conviene tanto que lo apoyan porque no ponen en riesgo sus cuantiosas inversiones ni afectan sus negocios y utilidades y bueno hay que pagar los favores con “lealtades” y no andar amenazando con sacar los capitales y menos con hacer la guerra política como ahora lo hace algún grupito de la ultraderecha que manda a su dirigente incluso a amenazar directamente con violencia en contra del presidente si es que lo “tocan a él y a su familia” con alguna represión… y pues si esos son los buenos de la película, pues ya nos imaginamos cómo serán los malosos, pero el asunto es que al final de cuentas si es que vamos por definiciones pues que todas sean parejas y no se ladeen para el lado equivocado.

Para muchos la salida de Alfonso Romo muestra en verdad que vendrá ahora el tiempo de definiciones del grupo de los RADICALES de MORENA y esto hace temblar a muchos, porque tenemos que ver cómo se va resolviendo el reparto de puestos y presupuestos a los grupitos y tribus que están en su interior y con los que hay que pactar. Si no logra el dirigente de dedazo por MORENA, Mario Delgado, conciliar esos intereses claro que se generarán muchos conflictos en los estados con proceso electoral y se puede llegar a rompimientos y violencias innecesarias, pero la fuerza de la ambición y la necesitada de controlar puestos y presupuestos es mucha para los dirigentes tribales y para ello, en algunos casos, ya pactan hasta con grupos criminales o los propios grupos de la oposición para tener recursos y apoyos en esa lucha interna.

Sin que nadie se espante como se espanta doña Claudia Sheinbaum, tendrán que reconocer que los cobra piso y los narcotraficantes, contrabandistas y demás grupos criminales cuentan con recursos frescos dispuestos a apoyar a candidatos y grupito para garantiza apoyos e impunidad, y si en Polanco niegan que existe el cobro de piso y el tráfico de drogas y prostitución de todo tipo, pues estamos mal, porque desconocer o ignorar no quiere decir que no existan y que no influyan en los males que se deben resolver, ahí está el crimen y el gota a gota, el cobro de piso, el tráfico de drogas, el secuestro y la prostitución a todo lo que da y así estamos en muchos estados y municipios y por ello hay que tener cuidado con las relaciones entre los mafiosos y los políticos porque si logran hacer esa alianza pues la cosa se pondrá muy fea en el país.

No se puede decir que todo el pueblo es sabio, a lo mejor lo es, pero existen los males y los peligros en que los bienes de la delincuencia organizada ahora se usen para dar fuerza a políticos y grupos o bandas y tribus y en ello no estamos ajenos ni siquiera con los grandes mafiosos que aparecen como “mecenas sociales”, y en la realidad son los viejos ex mafiosos de los bancos y banqueros que ahora van por el poder político en varios puntos, sobre todo en las zonas de desarrollo que están planeadas en este sexenio. AMLO no puede ser ajeno al proceso y debe ser el principal vigilante para que no exista esa liga entre delincuencia y política porque entonces hasta su poder está en riesgo.