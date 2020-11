El nuevo gabinete

> Analistas y expertos en materia de política internacional aseguran que López Obrador debería ya dar el reconocimiento al virtual sucesor de Donald Trump para ir colocando a la 4T en el mapa de la administración demócrata

¡No! Nos referimos a un nuevo gabinete dentro del gobierno del presidente López Obrador. Hacemos referencia al nuevo gabinete propuesto por el presidente electo Joe Biden, el cual, muchos de sus integrantes por sus posturas, ideales y experiencia, deja entrever el regreso de los expertos técnicos en sus respectivos campos de trabajo y que han tenido una relación con funcionarios o proyectos en nuestro país y eso es muy importante ya que influirán en los diversos temas de la agenda política del gobierno de la 4T y pueden ayudar a mejorar o a presionar para entregar un resultado satisfactorio con nuestros ciudadanos.

El nuevo equipo acompañará al presidente Joe Biden a partir del 20 de enero de 2021, aunque queda pendiente la ratificación de los nombramientos en el Senado de los EUA y hasta el momento podría quedar en control de los republicanos.

Uno de los primeros nombramientos que vale la pena destacar es el del abogado cubano americano Alejandro Mayorkas, que será el primer inmigrante y latino encargado de reformular y conducir la política migratoria dentro de los EUA, encabezando el Departamento de Seguridad Interna (DHS).

Política migratoria que, como sabemos, actualmente maneja una agenda dura contra los inmigrantes y esto incluye la separación de familiares que cruzan la frontera estadounidense de manera indocumentada, así como el programa DACA.

Esto último destaca particularmente ya que incluye a todos los jóvenes que fueron llevados desde niños a los EUA, y se estima que de mexicanos beneficiados por un avance de este programa son aproximadamente 800 mil personas (incluye a otras nacionalidades, pero principalmente a mexicanos).

Otro nombramiento que surge es el de la ex presidenta de la Reserva Federal de los EUA, Janeth Yellen para ocupar el cargo dentro del Departamento del Tesoro.

Su papel será crucial en el que ella ayudaría a dar forma y dirección a las políticas económicas en EUA, en un momento cuya economía se encuentra debilitada e inestable derivado de la pandemia. También se sabe que se encuentra a favor del libre comercio -esto incluye al T-MEC- en donde, posiblemente, buscará hacer énfasis en materia ambiental y laboral, que si bien fueron dejados a un lado por la administración Trump, con los demócratas se buscará un mayor ajuste en estos temas y generara un choque con las políticas del actual gobierno que comparten la misma visión del gobierno trumpista.

De lo anterior, la designación en materia ambiental es la del ex secretario de Estado, ex candidato presidencial y ex negociador del Acuerdo de París, John Kerry. Este punto destaca por su relevancia en el retorno de los EUA para los acuerdos de París y México podría apoyar en esta posición, así como entrever la importancia para nuestro país del cumplimiento de dichos acuerdos. No tomar una acción diplomática positiva puede generar sensibilidad en la agenda bilateral, y sería un punto de presión más para el actual gobierno.

Se dice que el equipo de transición del presidente electo Joe Biden, ha buscado tener un acercamiento con el gobierno de nuestro país, particularmente para tratar los temas de la complicada agenda bilateral, pero también -por qué no decirlo- para obtener la felicitación por parte del presidente López Obrador por su virtual triunfo electoral en las urnas, y el cual ya se encuentra en los últimos procesos legales de revisión solicitados por la administración trumpista, concluyendo que el proceso fue claro y transparente.

Recordemos que la postura actual del gobierno mexicano, uno de los pocos en el mundo que todavía no ha reconocido a Biden como vencedor en los comicios, ya que, como ha reiterado el presidente López Obrador, debe ser “respetuoso de los procesos internos de las elecciones de otros pueblos”.

Diversos analistas y expertos en materia, aseguran que ya se debería dar el reconocimiento para ir colocando al gobierno de la 4T en el mapa de la administración entrante.

El actuar del gobierno actual no se encuentra errado -diplomáticamente hablando- ya que nos sujetamos a los principios de política exterior de nuestra Constitución y efectivamente el proceso electoral en los EUA, todavía no concluye. Sin embargo, se sugiere el apoyo del gobierno mexicano y las respectivas pleitesías una vez pasada la fecha del 14 de diciembre cuando se reúna el colegio electoral, y afirme lo ya estipulado en las urnas.

No sería prudente esperar hasta la ratificación del Senado y la respectiva toma de protesta, pues el gobierno mexicano daría indicios de tomar el “camino seguro” y no tomar acciones diplomáticas hasta el último momento.

Otros temas donde el gobierno de la 4T posiblemente enfrentará puntos de presión, conforme se continúen dando a conocer las designaciones dentro del nuevo gabinete, serán la posición de México en torno a Venezuela y Cuba, derechos humanos, la política migratoria en la frontera norte y sur, asuntos laborales, económicos entre otros.

Recordemos que hasta ahora el nuevo gabinete pinta mucho los colores demócratas y funcionarios designados colaboraron dentro de la administración Obama. México debería realizar una introspección a los puentes de comunicación y proponer nuevos mecanismos de cooperación para la agenda bilateral.

El mismo ex vicepresidente y ahora presidente electo Joe Biden, durante la administración Obama, presidió el Diálogo Económico de Alto Nivel, que facilitaba la coordinación de dependencias entre EUA y México. Nuestro país tiene la gran oportunidad de proponer, estimular y fortalecer diversos mecanismos beneficiosos para nuestro país, derivado del cambio de gobierno y la pandemia por el Covid-19.

Confiemos en que la administración del presidente López Obrador tenga esa sensibilidad diplomática necesaria para responder a los retos del siguiente año.