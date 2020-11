Sinrazones

Tío Arcadio era muy guapo y más rico que guapo; tuvo siempre mucho “éxito” con las mujeres -de tan rico, le sobraba lo guapo-; antes de los 40 de edad acumulaba en su palmarés tres divorcios y un sinnúmero de amores fallidos. La razón: Era más tacaño que Ebenezer Scrooge (“Cuento de Navidad”; Charles Dickens, 1843; como bien sabemos todos), pero él sostenía que lo importante era el amor y que ya encontraría una “dama de principios”; las señoras de la familia, al oírlo, alzaban las cejas y negaban con la cabeza torciendo la boca. Mi mamá también.

Alfonso Durazo dejó el cargo de secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, para presentarse como candidato a Gobernador de su natal Sonora.

Según el Presidente de la República, el trabajo de Durazo fue una continua cosecha de éxitos. Según Durazo es cierto. Como botón de muestra, declaró en entrevista con La Jornada (abróchese el cinturón): “(…) no hay absolutamente ninguna área del dominio de algún grupo criminal”; y el viernes pasado añadió: “(…) la estrategia arrebató a grupos criminales territorio y capacidad para retar al Estado”. ¡Que se oiga esa banda!

El Presidente anunció el mismo viernes que la perdedora designada a sustituir a don Durazo es Rosa Icela Rodríguez Velázquez, de profesión periodista, funcionaria hace largos años, con apenitas un poquitito de experiencia en cuestiones de seguridad pública, pero que cumple a cabalidad los requisitos del Presidente para asumir responsabilidades públicas de cualquier tamaño y especialidad: “Noventa y nueve por ciento es honestidad, uno por ciento es capacidad”… ya veremos si la delincuencia organizada le respeta su 99% y se asusta con su 1%. En buen plan, doñita: No acepte la chamba, le están dando todos los boletos de la rifa de una pesadilla que la puede perseguir el resto de sus días. Queda avisada.

El pertinaz optimismo presidencial en esto de la inseguridad pública, se refleja en su declaración de que “(…) vamos bien, porque hay más bienestar y esto va ayudar en conseguir la paz (…) para quienes lo quieren resolver con el uso de la fuerza, esto es nada, no funciona, nosotros consideramos que sí”. A todo dar, lástima que no haya más bienestar, ahí cuando usted tenga un rato libre y nada mejor que hacer, lea el estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “¿Cómo va la vida 2020? Midiendo el bienestar social”, en el que México, de todos los que pertenecen a la OCDE, es el país en el que la población se siente más insegura y donde se gana menos. ¡Lástima Margarito!

El inmenso problema de la inseguridad pública que causa la delincuencia organizada en México, sólo se niega en Palacio Nacional donde con fe de converso, se reúne todas las madrugadas el “gabinete de seguridad” con el Presidente a tomar cafecito con pan, confiando en que eso mantiene con los pelos parados a los capos de las bandas de delincuentes, sin saber que a esas horas reposan plácidamente, calientitos todos con pijama, después de otra noche de intensas y productivas actividades.

Es triste que a veces en esta nuestra risueña patria, para saber qué pasa haya que oír al vecino. Por ejemplo, las declaraciones del embajador de los EUA, Martin Landau, del 15 de octubre pasado, en un Simposio de Economía organizado del Tec de Monterrey:

“(…) hay hasta como gobierno paralelo de los narcos en ciertas partes de la República (…) El territorio donde -los narcos- tienen ese poder continúa expandiéndose (…) si no lo combatimos ahora, esto se va a volver mucho peor (…)”; y añadió, refiriéndose a la puesta en libertad del “Chapito”: “(…) Si Culiacán no nos despierta a todos para ver la realidad de la situación, yo no sé qué vamos a estar esperando, porque me parece obvio que es un peligro enorme (…)”. ¡Áchis!… gobierno paralelo… continúa expandiéndose… peligro enorme… si no lo combatimos (combatimos, en plural… ¿pues qué estarán pensando hacer?), pero usted decida qué le parece más cercano a la realidad: la postura de nuestro Presidente: Hay más bienestar y habrá más paz; o lo que dijeron la OCDE y el embajador de EUA. No lo influencia este menda, usted saque sus conclusiones.

Por supuesto puede sospecharse que la OCDE y el embajador Landau se pusieron de acuerdo en decir semejantes cosas, por la dicha inicua de molestar a nuestro Presidente, ya ve cómo hay gente, pero desde la Casa Blanca, el pasado 16 de septiembre, nos amenazaron:

“México correrá un grave riesgo de que se concluya que no ha cumplido de manera demostrable sus compromisos de control de drogas (…) México debe demostrar claramente su compromiso de desmantelar los cárteles y sus empresas criminales”… cumplido de manera demostrable… demostrar claramente… o sea, sin dedo, sin atole, con pruebas. Va a estar fácil.

Lo de “grave riesgo” tiene tufo a sanciones, porque en los EUA tomaron debida nota de cómo brincó nuestro Presidente cuando el Trump dijo que si no paraba la migración de Centroamérica, nos ponía aranceles: Veintiséis mil elementos de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional y policías federales, fueron despachados a las volandas a las fronteras sur y norte del país. ¡Es un honor estar con Donald Trump!

La apuesta presidencial es que los programas sociales se traducen automáticamente en bienestar… bueno, no, como prueban 30 años de repartir dinero, porque eso de regalar no es nada nuevo (no le digan al Presidente pero lo empezó Salinas, con Solidaridad como “instrumento específico para emprender la lucha contra la pobreza extrema”, y ya ve).

Y ahí vamos, con un gobierno que predica una cosa y hace otra: Discurso “izquierdo-pobrista” y políticas económicas del más ortodoxo neoliberalismo; “primero los pobres”, con austericidio presupuestal; lucha contra la corrupción y gasto muy opaco en su gobierno; destruyendo cuanto puede para transformar lo que se pueda… si hay tiempo.

Pasando las elecciones de los EUA, que se preocupe el Presidente, quede el que quede, el tío Sam es como Gabino Barreda, no entiende razones y menos sinrazones.