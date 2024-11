Tormenta en puerta

El vendaval, con fuertes ráfagas, amenaza con ser inclemente para México * Las deportaciones masivas ocasionarían un serio problema * A tropezar con la misma piedra

EMMA ESPÍNDOLA

Sin tener al alcance una bola de cristal o ser clarividente, puede vaticinarse un pronóstico incierto para el futuro no lejano. Una tormenta se avecina.

El vendaval, con fuertes ráfagas, amenaza con ser inclemente para México.

La tempestad, derivada de los asuntos migratorios, habrá de surgir debido a los arrebatos de quien el próximo enero se convierta en habitante de la Casa Blanca.

Entre los primeros indicios del temporal está la designación que el presidente electo Donald Trump anunció: Thomas Homan (ex director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) será ‘El zar de las fronteras’.

Para definirlo, sólo hay que ubicarlo como promotor de la llamada “tolerancia cero”.

Thomas Douglas Homan, quien el pasado 28 de noviembre cumplió 63 años de edad, es un expolicía, oficial de inmigración y director del ICE de manera interina, del 30 de enero de 2017 hasta el 28 de junio de 2018.

Dicho nombramiento adquiere relevancia porque en la agenda bilateral entre México y Estados Unidos, el ramo migratorio destaca por su importancia.

Pero no es el único de relevancia, abordar temas de migración, tráfico de armas y drogas, así como la relación comercial entre ambas naciones, se convierten en asuntos prioritarios.

Sin duda, las deportaciones masivas que surgirán con la nueva administración estadounidense también se ligará estrechamente con el envío de remesas de los mexicanos.

Muchos de ellos, asentados en la Unión americana de forma indocumentada, envían divisas que han ayudado a fortalecer la economía mexicana.

Las remesas representan casi el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) de México, que este año tendrían un récord estimado de 65 mil millones de dólares.

De acuerdo con el Banco Mundial, México es el segundo mayor receptor de remesas en el mundo, solo después de India.

En ese rubro, las deportaciones masivas ocasionarían un serio problema.

Las expatriaciones, teóricamente, se darían a lo largo de los 3 mil 200 kilómetros de frontera, que incluyen 48 condados de EU en los estados de Texas, Nuevo México, Arizona y California.

Mientras que del lado mexicano podrían repercutir en los 94 municipios fronterizos en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En total, son 15 pares de ciudades gemelas. Las ciudades mexicanas de mayor tamaño poblacional en la frontera son Ciudad Juárez y Tijuana, seguidas por Mexicali, Nogales, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.

Existen 53 puentes y garitas de entrada al territorio estadounidense. Los hay específicamente para actividades de carga y para el transporte de mercancías, y una gran parte de la exportación de México se traslada a través de esos puentes.

Algunos puentes internacionales son de tráfico ligero y otros son de usos mixtos: Tránsito ligero, tráfico de carga y de personas que debería sumarse la problemática que surja para los aproximadamente 20 millones de habitantes distribuida en diez áreas metropolitanas transfronterizas.

Porque con la llegada de nacionales y extranjeros que serían expulsados de territorio norteamericano, se generarían concentraciones humanas que pudieran provocar un caos.

Tras el anuncio de la llegada de Thomas Homan, quien se caracteriza por promover línea dura sobre inmigración, existe el precedente de que anteriormente prometió “dirigir la fuerza de deportación más grande que este país haya visto jamás”.

El peligro ahí está. Un reto titánico para Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente.

HISTORIAS

El panorama para Cuitláhuac García, quien para bendición de los veracruzanos dejará la gubernatura en dos semanas más, no es nada prometedor. Salvo que el manto protector que lo llevó a encumbrarse, se apiade de él y lo siga cobijando. El mal augurio parte de que no fue invitado a la Asamblea Informativa celebrada en Boca del Río. Y los jarochos dicen que cuando el río suena, es que agua lleva… Ni modo, otra vez habrá que cargar con la misma piedra. Por segunda vez mediante triquiñuelas, cartas falsificadas, el repudio de un grupo de aenadores, el rechazo de ONGs y el desprecio popular, habrá que hacer uso del rosario para que no siga desvirtuando los postulados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Fue la peor calificada en su comparecencia, metida a la fuerza a una terna y designada por el Dedo Redentor del que se fue y no se ha ido… Herminia López Santiago, diputada federal por un distrito oaxaqueño, al fin pudo encontrar el verdadero sentido de ocupar una curul: la comodidad para dormirse a pierna suelta mientras se legisla. Esa es la ventaja de la investidura que se arropa con un jugoso sueldo… Sorpresas que da la vida. Germán Reyes, militar encargado de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Chilpancingo, fue detenido como presunto responsable del asesinato y haber decapitado al presidente municipal Alejandro Arcos Catalán.

El probable responsable del crimen también se desempeñó como fiscal de Delitos Graves en el estado de Guerrero. Seguramente de lo que se le acusa no es cuestión mayor desde su perspectiva… Ken Salazar abrió la boca nuevamente para lanzar serias acusaciones. Con el triunfo de los republicanos, pronto dejará de ser embajador de Estados Unidos en México, pero antes de tocar retirada le dio un severo raspón al hoy refugiado en Palenque, Chiapas. ¿Habrá respuesta o se impondrá ese refrán que dice: ‘el que calla otorga’?.. Para estar a la moda, Antonio Pérez Garibay (diputado federal reelecto por el estado de Jalisco) exige que la prensa pida (sic) disculpas a su hijo Sergio “Checo” Pérez por criticarlo.

Más bien habría que esperar a que el legislador ofrezca (acción correcta) disculpas al electorado por no presentar iniciativas de ley que beneficien a la sociedad y que las extienda por ser tan incongruente, ya que en privado se dice enemigo de repetir en los cargos, pero ahí está cobrando dietas, aunque no aporte nada en la tribuna de San Lázaro.