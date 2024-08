Porrismo, cáncer arraigado

Los escenarios del que fuera un instituto político dominante no son nada gratos. Más bien se avizoran peligros que van más allá de una crisis * La demanda es que existan partidos vinculados a su militancia y que ofrezcan soluciones que vayan más allá del clientelismo electoral. Difícil, pero no imposible que así sea * Sospechoso el silencio de Cuauhtémoc Blanco * Gerardo Fernández Noroña sigue en lo suyo: los escándalos

EMMA ESPÍNDOLA

La sentencia de que se acabaron las vacas sagradas, expresión hecha por el controvertido Alejandro Moreno Cárdenas, permite intuir que ahora son tiempos de becerros pegados a la ubre de los recursos económicos que se derivan de las prerrogativas y cuotas que recibe el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Ese coloquial dicho soltado por Moreno (¿sólo de apellido?) estuvo acompañado de insinuaciones que llevan a interrogantes y cuestionamientos que deben ser aclarados obligadamente.

Con énfasis el dirigente partidista, que está muy lejos de ser catalogado como líder, deslizó que entre sus críticos y adversarios hay personas involucradas o relacionadas con el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Que alguno de ellos se encuentra implicado en el crimen del que fuera candidato a la Presidencia de la República y fue victimado en Lomas Taurinas, un popular asentamiento habitacional en Tijuana, Baja California, el 23 de marzo de 1994.

Bajo esa premisa, el campechano -que ha sido acusado de enriquecimiento ilícito, tiene la obligación de actuar judicialmente.

No hacerlo implicaría complicidad.

Es forzoso, aunque no lo haya hecho en tiempo y forma, que ahora al denunciarlo lo demuestre. Porque quien acusa está comprometido y obligado a probarlo.

Como también vocifera que gente del PRI está en el crimen organizado y busca llegar al Senado.

En uso de su lenguaje, se le debe recordar que tan culpable es el que mata la vaca como el que le agarra la pata.

Frente a ese grave señalamiento, debe recurrir a las autoridades judiciales o además de encubridor es partícipe. No denunciar ante las autoridades, lo implica y convierte en secuaz.

En ese panorama, por cierto magro, que vive el Partido Revolucionario Institucional (PRI) va camino a ser despedazado.

Los escenarios del que fuera un instituto político dominante no son nada gratos. Más bien se avizoran peligros que van más allá de una crisis. La extinción, es una de ellas.

Ya lejanos los tiempos en que el PRI detentaba la Presidencia de la República, gubernaturas y una aplastante mayoría en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados… ahora vegeta causando lástimas.

Los resultados políticos y electorales durante la presencia de Moreno Cárdenas en la dirigencia priísta son fatales.

Caracterizada por conflictos, deserciones, renuncias, expulsiones y repulsiones, la presencia de “Alito” lo proyecta como el sepulturero del partido político que tuvo un reconocimiento internacional y un dominio nacional.

Alejandro Moreno ha logrado lo que parecía imposible, que el PRI no sea la primera, la segunda o la tercera fuerza política. Ahora es un partido político que habita los sótanos legislativos.

Aunque en ese escuálido y demacrado instituto político que era visto como una aplanadora, se mantenga un control férreo, lo que le permitirá reelegirse como dirigente por otros cuatro años.

Con un dominio absoluto por tener consejeros que le muestran fidelidad y total dominio mayoritario, la 24 Asamblea Nacional del PRI aprobó reformas estatutarias que le consentirá mantenerse en la dirigencia nacional.

Bueno, teóricamente y gracias al método de moda de las aprobaciones a mano alzada, esas reformas pueden garantizar que Alejandro Moreno pueda reelegirse hasta 2032.

A la vista los resultados electorales entregados por el campechano indican que son los peores de sus 95 años de historia.

Frente a ese demacrado PRI, ya no puede esperarse una renovación. Quizá debería pensarse en una refundación, pero con una dirigencia visionaria y que bajo la proposición de alcanzar la unidad y el propósito de una agenda política incluyente y propuestas que den solución a la complicada agenda social.

Superar, porque borrar no se puede, el fracaso electoral que carga como un pesado fardo.

Que el PRI construya, o cuando menos recupere, el decoro que tuvo por largo tiempo.

“Alito” lleva cuestas el calificativo de exterminador del que fuera un poderoso partido.

Cierto que ya no son tiempos de institutos políticos monolíticos y que la alternancia es una vía para, incluso, borrar el bipartidismo. Pero la demanda es que existan partidos vinculados a su militancia y que ofrezcan soluciones que vayan más allá del clientelismo electoral. Difícil, pero no imposible que así sea.

HISTORIAS

Sospechoso el silencio en que vive el ex astro futbolista Cuauhtémoc Blanco. Para la estridencia y las escaramuzas a que está acostumbrado, el sigilo permite las especulaciones porque prudente no es…

Miguel Ángel Yunes Márquez acusa que hay persecución política en su contra. Mientras tanto el senador veracruzano, hijo de Miguel Yunes Linares, quien fuera gobernador en las tierras jarochas, se encuentra prófugo en Estados Unidos. Es un caso similar al de Ricardo Anaya, también legislador que tomará posesión en el próximo Congreso de la Unión… Sobran los que dicen que no hay cultura. Verá usted, lector. En días pasados volcó un camión, en el Arco Norte, lleno de aparatos eléctricos que fueron robados. Tiempo después, en otro sitio, se accidentó un camión de basura y nadie, pero nadie, participó en el saqueo. No es justo… Quedó descartado para convertirse en coordinador de los senadores de Morena, ya no es vocero de la doctora Sheinbaum, no será integrante del gabinete, pero Gerardo Fernández Noroña sigue en lo suyo: los escándalos.

Sería imposible imaginarlo prudente. Total, lo de tirarse al piso para impedir el avance de vehículos de una comitiva presidencial es algo que ya nadie recuerda, ahora hay que esperar a ver qué protagoniza en la Cámara de Senadores, finalmente la estridencia es lo suyo… Al ser reformado el artículo segundo del decreto por el que se establece el calendario oficial de descansos obligatorios para los trabajadores, ahora será el día 1 de octubre cuando se realice la toma de posesión del nuevo Jefe(a) del Ejecutivo federal. El tradicional 1 de diciembre pasó a mejor vida. Y dejó de ser inhábil.