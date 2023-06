Sigue la corrupción de constructoras en obras del Invi

Claudia Sheinbaum prometió acabar con la corrupción en el Instituto de Vivienda de la CDMX * Los ciudadanos ‘sufren las de Caín’, pues a 6 años de distancia todavía no se les entrega la obra de Canal de Ohtenco número 82, en la colonia Barrio San Francisco Xicaltongo, en la alcaldía Iztacalco * Los afectados se preguntan si Alejandro González Malváez, director general del Invi, sabrá de esta problemática, pues ya pagaron el excedente de obra que les pidió la constructora… ¡y no ha pasado nada!

JESÚS VIRA

No es nuevo, se ha sabido y es un corrillo a voces que en obras del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi) impera la corrupción en complicidad con las constructoras… un jugoso negocio en detrimento de los ciudadanos que presuntamente son beneficiarios, pero resulta que no ven cumplido su sueño de tener un patrimonio.

Casos hay muchos, pero uno es el de María Elena Anzures, de 77 años de edad, quien el 3 de junio de 2021 se encadenó frente a Palacio Nacional porque el Invi incumplía el compromiso de la entrega de su vivienda.

“Sobreviví al coronavirus, estoy luchando contra el cáncer, pero la negligencia del Invi me va a matar”, comentó la señora.

El predio en cuestión, en la calle San Luis Potosí 82 colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc, un terreno que fue comprada desde hace 20 años por un grupo de siete familias con la finalidad de que por medio de un crédito les construyeran viviendas.

Otro caso fue una denuncia de corrupción en una obra del Invi, en San Andrés Totoltepec, ocurrida el 14 de marzo de 2022.

Los vecinos denunciaron opacidad y nepotismo en dicha construcción, por lo que la clausuraron de forma simbólica.

La obra, en la calle Tehuajoloco número 33, no fue consultada a los vecinos o las autoridades tradicionales del pueblo.

Así como estos, hay mucho más, por lo que siguen brotando los casos de jugosos negocios en obras del Invi… y tan es así que Claudia Sheinbaum Pardo, como candidata en busca de la jefatura de Gobierno de la CDMX, afirmó que el Invi está tomado por la corrupción y que la administración de Miguel Ángel Mancera “se dedicó a hacer negocio” y un caso, añadió, fue en el desarrollo inmobiliario.

“No me digan del Instituto de Vivienda, hoy la verdad es un nido de corruptos, piden cuota por departamento, vamos a acabar con la corrupción”, expresó en un evento a un costado de la Plaza de la Solidaridad.

Ya como mandataria capitalina, Sheinbaum Pardo afirmó, el 21 de agosto de 2021, que en su gobierno se terminó la costumbre de pedir departamentos a cambio de recibir financiamiento para la construcción de viviendas.

“En el Instituto de Vivienda se acabó la corrupción y los ‘moches’ de los ciudadanos para obtener apoyos para vivienda social”, dijo durante la entrega de 162 departamentos en la Unidad Habitacional El Martillo, en Coyoacán, que tuvo una inversión de 98 millones de pesos.

“Que no se nos olvide que antes se pedía moche por cada departamento o se pedían departamentos o se pedían muchas otras cosas a cambio de dar los recursos para vivienda, eso se acabó en este gobierno, se acabó la corrupción y eso nos permite tener muchos más recursos para poderlos destinar a los grandes derechos”, dijo.

Pues fíjese que no fue así, señora Claudia Sheinbaum, hay funcionarios y constructoras que le “picaron los ojos” y pusieron en entredicho su imagen y la labor del Invi en pro de las familias de escasos recursos que tienen como sueño tener una casita: Las constructoras porque siguen pidiendo dinero a los ciudadanos y al Invi por no darle seguimiento en la terminación de las obras para poder entregar las casas a los beneficiarios.

Ojalá su sucesor, Martí Batres, siga luchando por su ideología: Acabar con la corrupción en el Invi.

Es claro que el Instituto de la Vivienda juega con el sueño de la gente, con su dinero y, por si fuera poco, apapacha y permite que constructoras hagan su jugoso negocio, por lo que todo indica que hay complicidad.

Está el caso de la constructora Kasej, que desde hace 6 años no puede entregar las casas a los beneficiarios. El predio en cuestión está en Canal de Ohtenco número 82, colonia Barrio San Francisco Xicaltongo, alcaldía Iztacalco, a una cuadra del Metrobús La Viga.

El Invi y dicha constructora se burlan de la esperanza de los ciudadanos. Ya son 6 años, un sexenio, en que los beneficiarios sufren “las de Caín” para ver realizado el sueño de tener un patrimonio mobiliario.

Si usted, Martí Batres, quiere acudir a dicho lugar, hágalo con cuidado por favor, porque hay cámaras y personal de la obra que impide que alguien se acerque, y si alguien se acerca es intimidado, y mucho peor le va si quiere tomar fotos… ¿Por qué será? ¿Por qué actúan así? ¿Ocultan algo?

Ante esta problemática, esta Casa Editorial se dio a la tarea de ahondar más sobre esta situación y platicamos con varias personas afectadas del predio ubicado en Canal de Ohtenco número 82.

Aquí tenemos su testimonio y su viacrucis que sufren desde hace 6 años.

—¿Cómo se llama la constructora?

“La constructora se llama KASEJ, no tengo las fechas de cuando se inició la obra, pero ya va cumplir 6 años y no hay nada; en principio había una mandataria, pero al parecer murió por enfermedad; nos quedamos sin saber qué hacer ni a quién dirigirnos; después de eso nos contactó la constructora para firmar un poder, realmente no sabemos para qué, pero lo firmamos.

“Cuando el Invi tiene un proyecto de vivienda nombra a un mandatario el cual nos dice paso a paso qué documentos se requieren, qué se tiene que ir pagando, cuándo hay junta, esto para que el mandatario le dé al Invi nuestra información y documentos y se pueda agilizar el proyecto de interés social para personas como nosotros de bajos recursos; el financiamiento el Invi antes lo daba al 100 por ciento, pero ahora ya no. Ahora el Invi pide al mandatario recabe el dinero para liquidar gran parte del terreno y ya luego el Invi lo financia.

“La constructora nos presionó a todos con el fin de que le diéramos la firma como mayoría para poder ser ellos los mandatarios además de la constructora, pero cómo puede ser eso, hay conflicto de interés, pues ellos son juez y parte, y eso no se vale, no se puede ser la misma persona, ya que para ellos es negocio, para nosotros es nuestro hogar”.

—¿Han hablado con personal de la constructora?

“Al parecer los de Kasej tienen una relación -más que profesional- personal con gente interna del Invi, por lo que no sabemos ni qué hacer ni a quién dirigirnos porque el Invi no nos ha hecho caso”.

—¿Entonces ya han hablado con el Invi?

“El Invi no ha tomado cartas en el asunto, no ha dicho nada, ni nos ha llamado; la verdad desconozco por qué no se ha acercado a darnos una explicación, no han hablado con nosotros, no hemos hablado con nadie, sólo con la constructora, no sabemos por qué no nos responden, es decir, el Invi no está metido en el proyecto social del financiamiento que nos otorgaron, de hecho la constructora nos obligó a liquidar el excedente de obra en 2017, porque según ellos ya nos iban a entregar los departamentos”.

—¿Las casas están terminadas?

“Las casas no están terminadas, la construcción está al 70 por ciento según ellos y la única explicación que nos han dado es que están trabajando”.

Es de resaltar que nadie se puede acercar a la obra, está vigilada por cámaras y rápidamente somos intimidados por personal que tiene ahí la constructora y nos dicen que no saben nada.

“La obra está en una cerrada, en Canal de Ohtenco número 82, colonia Barrio San Francisco Xicaltongo, alcaldía Iztacalco, a una cuadra del Metrobús La Viga”, añaden las personas afectadas.

El patrimonio de los ciudadanos está en juego por la complicidad entre el Invi y las constructoras, quienes se hacen los occisos ante esta situación.

La solución está en manos de Alejandro González Malváez, director general del Invi, y Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Ojalá hagan realidad sus sueños de tener su casita. Estaremos pendientes.