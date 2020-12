Si López Obrador tuviera más aliados como Claudia

En inmejorable momento Claudia Sheinbaum salió a explicar que, aun con el respeto que tiene al Presidente López Obrador y compartiendo origen y militancia en el mismo movimiento, es ella y nadie más quien ha tomado las decisiones respecto al manejo de la pandemia del coronavirus en la Ciudad de México.

Si tiene que “cerrar todas las actividades”, lo hará. Así de simple, sin eludir responsabilidad y sin recovecos responde a quienes abiertamente aseguran que somete sus decisiones a las de López Obrador.

No se esperaba más de la jefa de Gobierno, sin duda el personaje más importante y más serio en la Cuarta Transformación con origen en el lópezobradorismo. La mayoría se subió al carro de López Obrador en algún tramo del largo camino al triunfo porque no pudo realizar sus ambiciones en su partido de origen.

Es inmejorable porque lo hizo casualmente en momentos en que sus prematuros competidores para 2024 viven los propios, uno, a la alza y otro a la baja.

Marcelo Ebrard está en el mejor, una vez que con el manejo de la vacuna contra el coronavirus dejó manifiesto su liderazgo en el gabinete presidencial, pero también con la derrota de la embajadora en Washington, Martha Bárcena, obligada a jubilarse anticipadamente no por cansancio ni deseo de retirarse después de tantos años de servicio, sino por el insoportable hostigamiento de miembros de la corte de Relaciones Exteriores.

Pero también cuando Ricardo Monreal vive sus peores momentos a causa del rechazo unánime, con la ominosa excepción del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, a su iniciativa de ley que pondría en predicamentos al Banco de México con la compra de dólares en efectivo, a todas luces elaborada con dedicatoria a quien López Obrador no termina de mostrar agradecimiento por no sabemos qué.

Si bien Sheinbaum aclaró que en la lucha contra el coronavirus se coordina con el Gobierno de México, dio ejemplo de valentía y congruencia al asumir las consecuencias de decisiones que tienen que ver con la vida, salud y economía de sus gobernados, pero también con su futuro político que, no tengo duda, aún siendo promisorio es, a diferencia de sus competidores, lo que menos le importa en tiempos de emergencia nacional.

Fue importante que saliera a atajar las críticas por la renuencia gubernamental a declarar en rojo el semáforo que por López Gatell ahora sabemos es “intrascendente” y meramente “técnico”, aunque cualquiera sabe lo que suele ocurrir cuando a alguien, excepto, por supuesto, al subsecretario de Salud, se le ocurre no respetar con su vehículo el color rojo de un semáforo.

La jefa de Gobierno afirmó que “si tenemos que llegar a una situación así (cerrar actividades económicas, lo que parece inminente) … tomaremos la decisión, pero vamos a ver si todavía, frente a esta ampliación de capacidad hospitalaria, la disminución de la positividad y la cooperación de la ciudadanía, nos ayuda a no tener que tomar una medida de este tipo”.

Sheinbaum no se anda por las ramas ni se enreda en galimatías difíciles de seguir para encubrir la verdad. Simplemente dijo que “estamos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para no tener … que cerrar todas las actividades y (si) tenemos que llegar a esta situación, lo vamos a hacer”.

Así cualquiera lo entiende.

En definitiva, si el Presidente López Obrador tuviese más colaboradores de este calibre y los dejara actuar, la 4T tendría mejor destino y él no estaría cargando con las culpas y omisiones de tantos.