Sheinbaum, la mejor ‘mayor’ del mundo

PUES COMO SOSTIENE EL TÍO LOLO: “PIQUETE QUE VA DERECHO AL TRASERO O AL DELANTERO NI AUNQUE TE MUEVAS”. Y PUES ASÍ ES LA POLÍTICA CUANDO SE TIENE EL BUEN CAMINO, LA DISCIPLINA Y LA SUMISIÓN NECESARIA PARA ACATAR TODO LO QUE ORDENE EL QUE MANDA, PORQUE SOLAMENTE MANDA Y SI SE EQUIVOCA PUES VUELVE A MANDAR, va viento en popa. Así la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum es sin duda alguna, hasta ahora, la escogida para la sucesión presidencial adelantada programada por el presidente López Obrador, y esto generará sin duda guerritas de lodo y fuego amigo, pero si el presidente quiere consolidar su proyecto para irse a pasarla campechanamente en el rancho; “La Chingada” a todo dar, pues requiere fortalecer al grupo de Morena y dar un cambio al control de las tribus, y para ello, nada mejor que doña Claudia ya que ha demostrado esa disciplina que algunos llaman sumisión al proyecto de AMLO.

Y CON LOS SISTEMAS MÁS SOFISTICADOS DE LA PUBLICIDAD POLÍTICA INTERNACIONAL QUE IMPACTA A NIVEL NACIONAL se le genera un premio internacional eligiéndola como “LA MEJOR ALCALDESA DEL MUNDO” PARA LA REGIÓN NORTEAMERICANA POR The City Maaaaaaaaaaaaaaayors Fundation por su manejo de la pandemia y por impulsar a la Ciudad de México como la más resiliente en materia económica, social y ambiental y a pesar de que aparentemente estamos contra los sistemas o el sistema que da puertas abiertas al neoliberalismo pues se dejan rendijitas para que se utilicen en el proyecto político adelantado de la sucesión presidencial y esto es importante porque cualquiera que ahora pretenda oponerse a los dictados de AMLO podría ser eliminado del proyecto y dejado a un lado en el camino al poder.

Y esta “elección” se da en un análisis del trabajo de varios presidentes municipales de 32 alcaldes y alcaldesas y de 31 países dizque por votación de los ciudadanos, de cada uno, y así doña Claudia llega a tener el máximo galardón y esto muestra su organización y atención a los detalles porque en los detalles está el poder decía por ahí uno de los políticos del pasado a los que tanto repudia el presidente, pero lo bueno de algo se sigue usando como se utilizan proyectos pasados que no se concluyeron por presidentes denominados “populistas” y que el presidente retoma porque son buenos para la acción y la promoción del proyecto de transformación del país en el que se encuentra inmiscuido, recuerden que el presidente señala que esto no solamente es un cambio administrativo sino un CAMBIO DE SISTEMA y ello obliga a muchos cambios, incluso de educación porque ahí está la clave para el presente y el futuro, si no es la “educación socialista” propuesta por Cárdenas cuando menos es usar un modelo parecido que deje los mismos elementos en los cambios morales y de valores, y ya veremos en el mes de mayo cuando la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación inicie sus trabajos en el Congreso Nacional para integrarse de lleno este proyecto apoyando la labor del presidente y de la Secretaria de Educación.

El estilo de proyección es diferente, por las condiciones de tiempos y circunstancias, ahora se utilizan los métodos suaves y que permiten sostener las actividades económicas políticas y sociales sin conflictos ni confrontaciones y para ello se requiere a una líder que no sea conflictiva y que pueda eludir las confrontaciones y Claudia ha mostrado esa capacidad para sortear conflictos graves incluso con los grupos de la delincuencia organizada gracias, sin duda alguna, a la labor de Omar García que le apoya en tales menesteres y resiste los embates de los grupos más radicales que tienen intereses políticos o relaciones con grupos políticos que aceleran la violencia en el país.

Además, los recursos económicos de la capital y los apoyos federales le han permitido mantener un programa de obras que le permite derramar en los grupos empresariales y financieros grandes sumas y contratos por los que los ricachones se encuentran bien y en paz, incluyendo en este proceso el que ella no tiene a los enemigos del presidente ni de otros grupos en su contra porque esto le ha dado oportunidad de operar con tranquilidad y sin tener que estarse cuidando las espaldas y hacer, por ello, un trabajo productivo que le rinde confianza y credibilidad con el presidente y la sociedad, así que sin duda alguna ya iniciamos la famosa carrera de sucesión presidencial con un nuevo sistema de operación que sin duda generará muchos cambios en el proceso, por lo pronto, Claudia, controla a los grupos más radicalizados con una buena relación como lo hace con el Profesor Bejarano que cuenta con la organización política real más importante del país que, en militantes, seguramente supera en número y organización a cualquier grupito o pandilla o tribu que este incrustada en Morena.

Claro que en el mundo de los intereses políticos a nivel nacional e internacional las condiciones pueden cambiar de acuerdo a los intereses de los grandes grupos que al final de cuentas controlan al país y no debemos olvidar que los antiguos miembros de la MAFIA DEL PODER, ahora son los mejores aliados DEL PODER y mientras esto sea vital las condiciones no solamente las marcan los norteamericanos por sus intereses, el presidente por su valor, y ellos, porque son los que en verdad mantienen el control del país y para ello trabajan ya en las concesiones del litio PORQUE AHÍ ESTÁ EL FUTURO DE LA ECONOMÍA Y DE LOS MEJORES RECURSOS QUE TENEMOS PARA OPERAR A NIVEL MUNDIAL. BUENO COMO DICE EL Tío Lolo: Cuando te toca la lotería pues hasta alguien te regala el boleto… no necesitas comprarlo.