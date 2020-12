Se acerca el juicio a ex Presidentes

En cualquier sexenio político los presidentes que llegan tratan de distraer por los errores de los anteriores y con ello limitarle cualquier influencia que tuvieran en su gobierno y le dan espacios para moverse y cambiar a los “compromisos” políticos que se fueron teniendo a lo largo de la jugada para llegar al poder.

En el caso de Andrés López Obrador llega con un amplio golpeteo de los anteriores que tuvieron la finalidad de evitar que llegara al poder, y esto le brindó la gran oportunidad de que sus “compromisos” fueran muy limitados y los gastos de pre y campaña política se vieran disminuidos porque el apoyo popular era claro y no se necesitaba una enorme propaganda política de tal suerte que el verdadero triunfo de MORENA era, sin duda, el triunfo de Andrés Manuel y no de la organización política, así que al parecer eso que le pretendía endilgar el candidato del PAN de que había pactado con Peña Nieto resulta inoperante e increíble y ahora tiene toda la oportunidad de sin estar en la boleta electoral de la elección del 21, puede tener las herramientas para distraer y concentrar a la opinión pública a que no olviden a los ex presidentes y sus gobiernos de los sexenios anteriores, y esto le fortalecerá ante los votantes indefinidos y con sus huestes que no son tanto de MORENA, sino las huestes de Andrés Manuel.

Se pusieron de “a pechito” dirán los chavos ya que los ex presidentes a lo largo de los años se han preocupado más, entre ellos, de filtrar sus robos y corruptelas, su entreguismo y se nota el enriquecimiento y sus ambiciones políticas a todas luces, y esto le permite a AMLO llevarlos sin más a la “guillotina popular” con los aplausos de las gentes, porque cuando los políticos o hombres del poder dejan el mismo, las gentes los quieren ver en la picotas de la “justicia” y para ello, como dicen en mi pueblo: pues “piquete que va derecho al trasero, ni aunque se pandeen” así que el piquete va derecho y esto se podrá ver a inicios del año y tiene una razón importante, muchos de los nuevos candidatos de MORENA no llenan el nivel y existe descontento interno y conflictos que si se descuidan pueden hacerlos perder y con ello se llenan los vacíos, porque la crisis económica es real y comienza o afecta a la mayoría de la población, del infeliciaje, y hay que darle la culpa a eso y no a la política del presidente, porque tenemos una enorme crisis de salud que no se resuelve ya con las conferencias ni los datos Gatell, sino con acciones que muestren la mano dura del presidente tal como la demandan las masas, porque la crisis educativa es brutal y la deserción estudiantil es enorme y hay que controlar el descontento que se anida en muchos jóvenes y sus familias ante la situación y no hay nada mejor que el ENJUICIAMIENTO DE LOS EXP RESIDENTES, un gran espectáculo que deja de hacer pensar en los problemas para dar el famoso pan y circo que necesitan muchos pueblos como el nuestro, ahora sí, con las venganzas que todos quieren, y es por ello que ya veremos en el 21 este proceso que cambiará muchas cosas en el país.

El presidente ha insistido que “si el pueblo quiere que se investigue y se enjuicie a los ex presidentes” porque él no cree en la venganza sino en el perdón y es entendible sabe del enorme poder y del número de intereses y relaciones mafiosas y dentro de la delincuencia organizada y de la desorganizada de la que gozan y que puede realizar atentados en su contra o sus seres queridos, por ello, hay muchas manifestaciones reales en medios y redes donde se habla de que los derechistas ya amenazan al presidente con acciones directas en su contra, no importándoles sus habladas, porque saben que esto despierta las ambiciones y los odios de algunos dogmáticos e intolerantes que siempre sobran para esos actos mafiosos y terroristas.

Efectivamente el presidente no quiere venganzas, pero si quiere mover a las masas a que no olviden las diferencias entre un sistema y el suyo y de cómo se usan los recursos públicos y los bienes nacionales para ayudar y apoyar a los MÁS POBRES y de cómo se usa usaban para que en aquellos sexenios un grupito, como sucede actualmente con los que eran miembros de la MAFIA DEL PODER Y AHORA SON LOS BENEFACTORES Y ALIADOS DEL PODER, sigan utilizando este camino, para que por medio de contratos sigan realizando sus negocios privados, y pues así quitan de en medio a las grandes firmas internacionales que anteriormente eran las beneficiaras de los grandes contratos nacionales y por ello, de pronto, comenzamos a conocer sus transas y corruptela con los políticos anteriores y esto genera el odio de la gente que se da cuenta de que los han robado y engañado, cada día, durante muchos años.

Seguro que en las votaciones del 21 los votos darán el visto bueno para que se lleve a juicio e investigación a los ex presidentes y sus fortunas y corruptelas, pero la realidad es que esto generará un enorme apoyo y confianza en Andrés López Obrador y lo que él señalé como rumbo, para realmente llegar al fondo o solamente dar el ejemplo de que se puede hacer, será lo que todos esperan, y para ello seguramente tendrán que mover muchas piezas, incluso con los financieros tradicionales que manejaron y manejan sus recursos y con sus socios y cómplice a nivel nacional e internacional para comenzar a cobrar los favores a los malosos que son los que pueden realizar las acciones violentas que perturben la paz del país o afecten directamente a miembros cercanos o al propio presidente, imaginamos que a lo largo de dos años ya existen muchos damnificados e incluso acusados directamente por AMLO, como los “enemigos políticos que le enfrentan descaradamente y siguen ocultando sus rostros en los montones de dinero que se han robado o ganado por medio de los contratos y concesiones que les dieron a lo largo de los sexenios anteriores, o los grupos mafiosos y los paramilitares que han sido afectados al eliminarles su influencia y control del presidente y muchos de los enormes negocios que les daban los presidentes anteriores, y para el caso, solamente preguntamos: ¿ qué ha sucedido para que se consigne a ese grupo de militares relacionado con el huachicoleo que realizaban sus negocios desde el mismo PEMEX? Porque siguen, como muchos ex gobernadores y políticos, en la impunidad… y esto, es muy mala señal…